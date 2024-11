UeD, Gemma è eterna. Maria: confessione su Ciro e inatteso piano

La puntata inizia di oggi di Uomini e Donne con Maria De Filippi che accoglie Gemma Galgani al centro studio e rivela che quest’ultima si è goduta con Fabio una cena a base di ostriche e Champagne. Dopo aver visto la loro esterna, la conduttrice fa notare che è evidente che la dama torinese volesse il bacio, che non è ancora arrivato. Gemma, infatti, appare davvero estasiata e felice di continuare questa conoscenza.

De Filippi li fa ballare e lui riceve ancora applausi. Infatti, Fabio ormai è noto al pubblico e ai presenti in studio per come balla sciolto. Maria fa notare, subito dopo, che Gemma di sta sciogliendo in questi balli. La Galgani vorrebbe, però, che si sciogliesse lui lontano dalle telecamere. Ed ecco che continua lo show di Gemma, che balla scalza con Fabio la lambada. Ancora una volta, la dama torinese dimostra di avere tutte le qualità per continuare a intrattenere il pubblico di Canale 5.

La puntata va avanti con Marcello Messina e Giada a UeD. Il cavaliere racconta che tra loro prosegue tutto abbastanza bene e questo porta Gianni Sperti a consigliare a entrambi di lasciare il programma insieme. Marcello spiega, però, di voler essere sicuro di se stesso prima di prendere questa decisione, in quanto in passato ha lasciato due volte la trasmissione ed è andata male. Giada, invece, anticipa che se andrà bene il weekend che trascorreranno insieme nella sua quotidianità sarebbe disposto a uscire con lui dal programma.

Marcello appare con il freno tirato. Le anticipazioni delle registrazioni successive fanno sapere che Marcello e Giada nelle prossime puntate lasciano il programma. La puntata va avanti con Alessio Pili Stella e Prasanna. Il cavaliere ammette che le cose tra loro non vanno benissimo e lei racconta la conoscenza è iniziata con un’attrazione mentale e non fisica. Alessio teme che Prasanna non abbia chiuso completamente una situazione legata a una sua passata relazione.

Lei smentisce e mette un freno a un approccio fisico con il cavaliere. Alessio è sempre più convinto che lei abbia una situazione sentimentale fuori ancora aperta. Maria De Filippi sottolinea al cavaliere che da parte della dama non c’è attrazione. Prasanna appare abbastanza titubante e tentenna quando la conduttrice le fa sapere che c’è un uomo che vorrebbe conoscerla. Alessio ribadisce di avere dei sospetti e De Filippi cerca di farlo riflettere:

“Io non la conosco, ma c’è una spiegazione al suo atteggiamento. Il fatto che non voglia vederti a casa o in albergo significa che non prova particolare attrazione per te. Non vuol dire che sei un maniaco”

Per Prasanna arriva William e Tina Cipollari fa notare che è un bell’uomo. Ma la dama non intende iniziare questa nuova conoscenza, in quanto non è rimasta colpita esteticamente. Gianni e Tina iniziano ad avere dei dubbi su Prasanna. Interviene Ilaria, la quale fa presente che le piace William. Quest’ultimo accetta di conoscerla, mentre Prasanna insospettisce. I due opinionisti iniziano a pensare che la dama stia effettivamente nascondendo qualcosa.

Uomini e Donne, Martina: De Filippi mette in atto un simpatico piano

Il Trono di Martina De Ioannon è l’unico che regala, per ora, dei colpi di scena. Maria fa intervenire, nel corso della puntata, Gianmarco, il quale si dice infastidito dal fatto che non è più stato calcolato dalla tronista, in particolare quando ha deciso di ballare con il nuovo corteggiatore. Una reazione, la sua, che arriva a scoppio ritardato, con la padrona di casa che lo fa notare: “Però svegliamoci eh!”. Poi De Filippi ammette di provare simpatia per Ciro, che interviene per dire la sua: “Non è che io ho un debole per Ciro! Ce l’ho!”.

La padrona di casa spiazza, facendo notare questa sua simpatia. Intanto, chiede a Gianmarco il motivo per cui non va via, visto che pensa che Martina non lo stia calcolando. In effetti, ormai sembra proprio che la De Ioannon sia fortemente interessata a Ciro. Gianni Sperti accusa Gianmarco di essere “un sottone”. Alla fine, il corteggiatore si alza e va via. Martina lo raggiunge dietro le quinte e De Filippi organizza un simpatico piano.

La conduttrice chiede a Ciro di passare a fianco alla tronista e a Gianmarco, che stanno discutendo, dicendo che vuole andare via. Il corteggiatore si alza subito e lascia lo studio, entrando nella parte della persona arrabbiata. Maria precisa che sarà lei stessa a dire a Martina che questa è stata una sua idea, per farle uno scherzo. La De Ioannon, però, ne resta a discutere con Gianmarco.

“Poi dico che è colpa mia, voglio vedere che fa”, afferma Maria, quando chiede anche a Mattia di lasciare lo studio. Dietro le quinte, la tronista appare sorpresa da questa situazione e inizia a litigare con i corteggiatori, trovando ingiusto il loro comportamento. Quando Martina torna in studio, la De Filippi le confessa la verità.