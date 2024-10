UeD, Mario mina vagante: dame flop. In studio analisi Martina-Raul

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Mario Cusitore al centro studio, di fronte a Margherita e Morena. Con un lungo discorso, la prima conferma ciò che tutti si aspettavano: è tornata sui suoi passi e ha ripreso la sua conoscenza con l’ex corteggiatore di Ida Platano. Margherita ha anche accettato di andare a Napoli da Mario, il quale le ha presentato sua madre e il suo gatto, su iniziativa di lei. Intanto, il pubblico si scaglia contro la dama.

“Che delusione sei stata”, scrive qualcuno. Questo è un pensiero comune su Margherita, in questi minuti. Dopo aver sbattuto la testa più volte e dopo essersi mostrata orgogliosa, il pubblico sperava di vederla mantenere la sua posizione, restando lontana da Cusitore. Ma ecco la dama ha ricercato Mario e trascorso con lui altri momenti. “Non lamentarti più perché te le vai a cercare”, scrive un telespettatore su X.

Nel frattempo, Morena si dice oggi in studio ancora delusa dalle confessioni piccanti fatte da Mario su un loro momento passionale in auto. Le rivelazioni più forti fatte da Cusitore non sono andate in onda, tanto che c’è stato un taglio sui dettagli della ormai famosa Smart. Oggi Morena pensa che Mario abbia sfruttato il suo punto debole, ovvero i suoi genitori e la sua decisione di non rivelare in studio quello che è successo tra loro.

A detta della dama, Cusitore avrebbe potuto tranquillamente evitare di svelare quei dettagli piccanti. “Sei stato un cafone”, tuona ancora Morena, giustamente. In effetti, i due si erano concordati a non parlare in studio del loro momento passionale, soprattutto non come ha poi fatto Mario. Probabilmente fosse stato un altro volto del programma, lo studio si sarebbe rivoltato contro di lui per aver esagerato con le rivelazioni sulla loro intimità, che addirittura sono state tagliate dalla messa in onda.

Il pubblico è in rivolta per questo, in quanto avrebbe preferito assistere all’intervento almeno di un presente in studio in difesa di Morena. Intanto, per Mario arrivano tre donne pronte a conoscerlo. Tra queste c’è anche una signora con cui Cusitore si è scambiato qualche messaggio anni fa. Alla fine, Mario decide di non iniziare alcuna nuova conoscenza. Interviene Armando Incarnato, il quale invita Margherita ad aprire gli occhi.

La dama non si scompone e crede che un’eventuale decisione di Mario di conoscere altre donne lo accetterebbe, in quanto anche lei farebbe lo stesso. I sospetti di Armando sono gli stessi degli opinionisti. Fanno notare a Margherita che è cambiata in pochi giorni, perché fino a poco tempo fa, di fronte all’ammissione di Mauro che conoscerebbe tranquillamente altre donne, si sarebbe ribellata.

Interviene anche Ida Padovani, la quale le consiglia di stare attenta, in quanto Cusitore non le darà alcuna esclusiva, visto che lui stesso ha ammesso che avrebbe continuato la conoscenza con Morena. Infatti, è stata quest’ultima a voler chiudere. Le anticipazioni delle registrazioni successive segnalano che alla fine entrambe le dame tornano tra le braccia di Cusitore! Nessuna delle due riesce a mantenere ferma la propria posizione con Mario, a quanto pare.

Dunque, sembra proprio che Mario a UeD riesca proprio a manovrare la situazione a modo suo senza allontanare le donne che ha puntato. Non solo, in studio raramente viene attaccato da qualcuno durante le sue dinamiche. Ma il pubblico non resta per nulla sorpreso o sconvolto, in quanto già quando vestiva i panni di corteggiatore di Ida Platano non aveva ricevuto particolari apprezzamenti, anzi.

Uomini e Donne: Martina De Ioannon in lacrime, analisi Maria e Gianni

La puntata va avanti con Mariagrazia al centro studio. Prima di far entrare un uomo che vorrebbe conoscerla, Maria De Filippi ci tiene a ringraziarla per i melograni che le ha fatto avere. Dopo di che, entra Gabriele e Mariagrazia accetta di iniziare questa nuova conoscenza. Subito dopo, la conduttrice invita Martina De Ioannon a sedere al centro studio. La tronista approfitta per parlare con Ciro.

Martina accusa il corteggiatore di voler fare solo show in studio. Mentre ha questo confronto, la De Ioannon scoppia a piangere, in quanto in queste settimane il pubblico l’ha spesso accusata di voler stare sotto le telecamere. Durante la sua partecipazione a Temptation Island, è stata spesso criticata dai telespettatori, soprattutto dopo la sua decisione di chiudere con Raul Dumitras e le lacrime di lui.

Dopo le lacrime di Francesca Sorrentino, arrivano così anche quelle di Martina, la quale ammette di essere forte, ma non poi così tanto da riuscire ad accettare commenti feroci. Soprattutto, non si aspetta che Ciro le rivolga gli stessi attacchi. Intanto, la tronista continua a conoscere Gianmarco. Nel corso della loro esterna, Martina non ha trattenuto le lacrime, pensando a tutti i commenti negativi che oggi riceve, che ovviamente possono colpire chiunque.

Maria De Filippi dice la sua sui leoni da tastiera:

“Sui social le cose che leggi sono davvero così brutte? A volte si scrive in modo superficiale, senza rendersi conto che si può ferire una persona. Ne avevamo parlato io e te, te l’avevo detto che sarebbe potuto accadere qui”

Arriva anche il commento di Gianni Sperti, che analizza la reazione del pubblico sul percorso di Martina e Raul a Temptation Island:

“A volte il pubblico va in difesa di quella che sembra la vittima, non per cattiveria. Viene vista la parte finale, in cui lui stava male, e non la parte iniziale, in cui non eri una persona libera”

“Non ho mai tradito. Lì dentro mi sono avvicinata a una persona, ma avevamo dei problemi”, spiega la De Ioannon oggi in studio.