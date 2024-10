UeD, Maria torna in sé con Mario: così lo stronca, scena tagliata

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Mario Cusitore che si sta scontrando con Morena. Il cavaliere ha appena confessato di aver avuto un rapporto passionale con la dama. Secondo Tina Cipollari, lei ha chiesto a Mario di omettere quanto accaduto tra loro perché voleva nasconderlo a tutti. Morena, però, precisa che questa decisione è arrivata di comune accordo. Cusitore, invece, racconta che per rispetto non ha voluto dire nulla. La dama, a questo punto, rivela che avrebbe voluto evitare di far sapere del loro incontro passionale per i suoi genitori.

Maria De Filippi bacchetta Mario per aver rivelato, nella puntata andata in onda ieri, di aver fatto l’amore con Morena. Non solo, la conduttrice tenta di farlo riflettere, mostrandosi per la prima volta infastidita. Il pubblico applaude nel vedere finalmente la padrona di casa bacchettare Cusitore, che non sa come difendersi. Maria cerca di fargli capire che Morena crede che lui abbia sminuito il loro rapporto continuando nei suoi tentativi per riconquistare Margherita. Quest’ultima, intanto, è furiosa e si dichiara senza parole.

Il pubblico si aspettava di assistere al caos di cui parlano le anticipazioni UeD. Durante la registrazione, Mario si è lasciato andare a una serie di rivelazioni piccanti sull’incontro di passione avuto sulla Smart, fuori da una discoteca, con Morena. Durante la messa in onda della puntata di oggi, però, sembra che la parte legata ai vari dettagli sia stata tagliata. Probabilmente la redazione ha preferito fare un taglio per evitare di mettere in difficoltà Morena. Quest’ultima, infatti, spiega in studio di non voler deludere i suoi genitori.

La puntata va avanti con Sabrina, Giovanna e Gabriele. Quest’ultimo ha avuto delle incomprensioni nei giorni precedenti, causate dalla conoscenza di lei con Fabio. Intanto, Sabrina si dice stufa di continuare la frequentazione con Gabriele sentendosi un’amante o un’amica. Chiuso questo blocco, si torna a Ilaria e alla rivelazione che ha fatto nella puntata in onda ieri.

La dama non vuole essere giudicata perché ha trascorso la notte con Juri, sebbene non sia innamorata e non voglia fermarsi alla loro conoscenza. Infatti, Ilaria è intenzionata a conoscere altre persone. Maria va poi avanti dedicandosi ai tronisti.

Uomini e Donne: Michele Longobardi chiude con Amal

Per quanto riguarda il Trono Classico, siedono al centro studio Michele Longobardi e Alessio Pecorelli. Il primo, dopo la precedente registrazione, ha raggiunto Amal avendo notato la sua delusione nel vederlo baciare Veronica. Michele resta male quando vede la clip dell’esterna che la corteggiatrice ha vissuto con Alessio. Il tronista ammette di aver tolto del tempo alle altre corteggiatrici per conoscere lei e oggi appare davvero combattuto.

Alla fine, Longobardi afferma di non voler avere più Amal alla sua corte: “Ora puoi divertirti”. Interviene Genny, la quale è convinta che la sua ‘collega’ sia sempre stata interessata ad Alessio, anziché Michele.