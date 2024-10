UeD, Ilaria zittisce Gianni: “Io donna libera”, così regna l’incoerenza

Le tensioni si accendono nella puntata di oggi di Uomini e Donne quando Mario Cusitore e Juri si siedono al centro studio di fronte a Morena e Margherita. Tra il primo e quest’ultima nasce uno scontro. Entrambi accusano l’altro di non aver dato importanza a un loro chiarimento. Intanto, Margherita nei giorni precedenti è anche uscita con Juri. Il cavaliere, però, spiega di aver avvertito che la dama ha gli occhi a cuoricino quando parla di Mario.

Maria De Filippi interviene facendo presente che Juri esce spesso con Ilaria: “Anche tu hai gli occhi a cuoricino per lei, gliel’hai detto?”. Il cavaliere conferma, ma la conduttrice vuole sapere come mai, siccome abbia già un legame forte con Ilaria, ha deciso di uscire con Margherita. “Solitamente una persona esce con un’altra perché ha interesse, non per darle consigli”, tuona Tina Cipollari, rivolgendosi a Juri.

Quest’ultimo afferma di aver visto con i suoi occhi che Margherita ha occhi solo per Cusitore a UeD. Interviene Barbara De Santi, la quale crede che Juri, come tutti, avesse già capito che la dama è invaghita di Mario. Tina attacca anche Margherita, definendola “ridicola”, in quanto uscirebbe con altri cavalieri solo per ingelosire Cusitore. Intanto, Ilaria si dice non infastidita dalla decisione di Juri di vedere altre donne, in quanto non è innamorata di lui, sebbene siano andati oltre.

Gianni Sperti e Tina credono che, invece, la loro conoscenza si sia fatta importante e che dovrebbero darsi l’esclusiva. Gli attacchi vengono riservati in modo particolare a Ilaria. Quest’ultima va su tutte le furie:

“Gabriele va bene e io no perché sono una donna?! Io faccio che cavolo voglio, sono libera di frequentare chi voglio, è chiaro? Non mi sento ora di fermarmi a questa conoscenza. Io sono una donna libera, faccio quello che mi pare”

“Se mi piaceva talmente a tal punto di essere innamorato, lei non preoccuparti che non sarebbe uscita con nessuno”, replica Juri, di fronte all’insistenza di Tina e Gianni. A detta del pubblico, i due opinionisti non sarebbero coerenti, in quanto avrebbero dovuto fare lo stesso discorso a Gabriele, che dopo aver trascorso la notte con Sabrina non ha voluto darle l’esclusiva.

Gianni si difende affermando di aver preso le difese di Sabrina, invece Tina smentisce di aver difeso Gabriele. Non solo, Sperti ritiene che questo discorso di Ilaria parta da un suggerimento di Aurora Tropea. De Filippi fa notare che sono liberi di fare ciò che meglio credono.

La puntata di oggi va avanti con Mario che discute sia con Margherita che con Morena. Entrambe decidono di chiudere la conoscenza con Cusitore, per motivi diversi. A un certo punto, Morena racconta che, nelle puntate precedenti, Cusitore si sarebbe preoccupato per via dei microfoni, dopo averle detto cose passionali durante un ballo. A questo punto, il cavaliere si scalda.

“Dillo tu dai! Lo dico io? Maria siamo stati insieme! Ti ho difeso fino all’ultimo”, afferma Mario. Le anticipazioni segnalano che il cavaliere svela ulteriori dettagli piccanti riguardo all’incontro passionale con Morena. Il pubblico trova che, anche in questo caso, Gianni e Tina sarebbero incoerenti. Dovrebbero scagliarsi contro Mario, come hanno fatto con Ilaria, in quanto è stato con Morena, ma vuole conoscere anche altre dame, come Margherita. È probabile che i due opinionisti dicano la loro nella continuazione di questa registrazione, in onda domani.

Uomini e Donne: scontro tra Barbara De Santi e Juri

La puntata inizia con Gemma Galgani, che dopo la fine della sua conoscenza turbolenta con Valerio accoglie un nuovo cavaliere, Salvatore. Tra le domande ironiche di Tina Cipollari, alla fine la dama torinese decide di iniziare a conoscere il nuovo arrivato. Intanto, per Barbara De Santi arriva un uomo che vorrebbe conoscerla. Prima, però, la dama ha un altro confronto con Juri. Quest’ultimo la raggiunge al centro studio per confrontarsi con lei. Ma ecco che Barbara si alza e torna a sedere al suo posto.

La dama è ancora furiosa perché Juri, nelle settimane precedenti, le ha chiesto il numero, ma non ha mai avviato con lei una conoscenza. La De Santi inizia ad alzare la voce e poi lascia anche lo studio, in quanto non riescono ad avere un confronto pacifico. Alessandro Rausa accusa Juri di aver sbagliato i toni, in quanto sta parlando con una donna. “Sto calmo fino a un certo punto, perché mi ha preso di punta dal primo giorno”, tuona il cavaliere, tornando al suo posto.

Maria De Filippi si accorge che Ilaria si è perso una parte di questa discussione e le fa presente che è stata citata: “Per correttezza devo farti sapere che mentre eri fuori c’è stata una frizione tra loro e Barbara ha detto a Juri ‘Ilaria può stare con te perché siete uguali'”. La dama non sembra, però, scomporsi più di tanto. Ed ecco che scende Gabriele per conoscere la De Santi. Quest’ultima accetta questa conoscenza, ammettendo che le piacciono “quelli in carne”.