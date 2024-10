Uomini e Donne: Maria smaschera e sbatte fuori. Sorrentino flop

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani e Valerio, riconosciuti come la coppia preferita di Tina Cipollari. Dopo quanto accaduto nella registrazione precedente, i due si sono rivisti in esterna. Con un video, Maria De Filippi mostra a tutti quanto accaduto nella prima parte del loro confronto. Gemma è apparsa ancora delusa e distaccata, durante l’esterna. Oggi in studio racconta che l’uscita è andata avanti con una cena, durante la quale ci sono stati momenti di tensione.

Nella passata registrazione, Maria si è divertita molto durante gli scontri tra Valerio e Gemma, soprattutto durante i frequenti ritorni in studio di lui. La Galgani oggi spiega che c’è qualcosa che prova per il cavaliere. Nella notte, Valerio ha capito di non voler più continuare la conoscenza con Gemma. Colpo di scena per i presenti in studio, con De Filippi stupita: “Ah sei tu che dai il palo a lei? Fantastico”. Il cavaliere ammette di aver pensato nella notte allo schiaffo ricevuto dalla Galgani, ritenendo che quel gesto non rappresenti una donna elegante.

Maria a UeD continua a prendere in giro Valerio, ridendo sui suoi racconti, sottolineando più volte le parole dette da lui: “La notte porta consiglio”. Così il cavaliere riesce a togliersi da una situazione in cui non era creduto da nessuno. “Ma siamo sicuri che sia stata la notte e non la mattina a portarti consiglio?”, chiede De Filippi. La padrona di casa racconta che la redazione alle ore 11.00 del mattino ha ricevuto da lui un messaggio. Tra le sue parole si legge tranquillità e felicità nel continuare a conoscenza con Gemma.

Dunque, ancora una volta, la confessione di Valerio non coincide con ciò che è davvero accaduto. Alla redazione, nella tarda mattinata, il cavaliere spiegava di provare dei sentimenti e di aver risolto il problema con Gemma. Invece, oggi Valerio racconta un’altra versione, dicendo che già la notte prima ha riflettuto e ha deciso di chiudere con la Galgani. Come mai allora in mattinata si mostrava felice e sereno su Gemma con la redazione?

Gianni Sperti attacca Valerio accusandolo di essere un bugiardo. Non solo, l’opinionista fa sapere che il cavaliere ha fatto delle serate con Giorgio Manetti. Oggi Valerio spiega di non avere un’amicizia con l’ex fidanzato di Gemma, ma di averlo incontrato anni fa. “Ne sono passati tanti, ma come te nessuno”, tuona la Galgani. “Non sei nessuno, stai zitto!”, replica invece lui, raggiungendo Gianni. A questo punto, De Filippi agisce e sbatte fuori Valerio:

“Non è grave quello che ha fatto Gemma e finirà al Tg1, eravamo tutti qui. A seguire, ti ho visto entrare più volte, portando una rosa. Il tuo comportamento dopo il fatto di cronaca non me l’aspetto. Quindi Valerio ci sentiamo, buona Sardegna e feste brasiliane”

Uomini e Donne: Mario al centro studio, Margherita sorprende

La puntata va avanti con Mario Cusitore e Matteo, al centro studio, seduti di fronte a Morena e Margherita. Quest’ultima attacca l’altra dama, in quanto nella registrazione precedente, aveva deciso di interrompere la conoscenza con l’ex corteggiatore di Ida Platano e poi, invece, è uscita con lui. Tra Morena e Mario sono scoppiati dei baci passionali, durante la loro uscita. Le anticipazioni segnalano che nelle prossime puntate, Cusitore fa una confessione piccante sulla dama, che fa discutere parecchio.

Intanto, oggi Margherita chiude con Matteo e decide di non ricominciare con Mario. E anche nella puntata di oggi De Filippi permette a Cusitore di avere il suo show. Matteo si scaglia contro Morena, trovando il suo atteggiamento incoerente. Barbara De Santi va su tutte le furie e interviene contro il cavaliere: “Tu sei un tappabuchi, una pedina. Lì non c’entri niente, nessuna delle due è interessata a te”. Morena, però, precisa che continuerebbe la sua conoscenza con Matteo.

Quest’ultimo, allora, decide di prendersi del tempo per pensare. Nel frattempo, Cusitore spiega che uscirebbe ancora con Margherita, la quale sorride sotto i baffi, mentre sembra non voler dare soddisfazione. Le due dame appaiono fortemente interessate a Mario, dettaglio che poco piace al pubblico. Ma ecco che Margherita sorprende e, sebbene appaia entusiasta, decide di non riprendere la conoscenza con Cusitore.

La sua decisione infastidisce molto Mario, il quale passa all’attacco, mostrandosi seccato. Probabilmente neanche lui si aspettava che Margherita sarebbe rimasta ferma nella sua posizione.

Francesca Sorrentino non era pronta a fare la tronista a UeD?

Tocca poi sedere al centro studio a Francesca Sorrentino oggi a UeD. La tronista, durante l’esterna con Federico, è apparsa molto distaccata e fredda. L’ex volto di Temptation Island è ancora in difficoltà nel suo ruolo e ha un blocco. “Sto così, non ci possono fare niente. Non sei tu il problema”, ha spiegato Francesca a Federico. La tronista ha reagito mostrandosi seccata quando lui ha cercato di aiutarla a sbloccarsi.

Il pubblico non è così entusiasta di assistere a queste scene. Infatti, molti telespettatori credono che la Sorrentino, avendo ancora un blocco, avrebbe potuto attendere prima di accettare il Trono. A quanto pare, Francesca si sarebbe resa conto di questo suo blocco proprio durante questo percorso nel programma di Canale 5. Gran parte del pubblico ritiene che questo atteggiamento della Sorrentino non permetterebbe ai suoi corteggiatori di conoscerla.

“Non è pronta”, questo il pensiero comune tra i telespettatori su Francesca. Probabilmente, la tronista avrebbe dovuto prima superare del tutto la fine della sua storia d’amore con Manuel Maura e poi riaprire il suo cuore. Ma ecco che Sorrentino spiega che l’approccio formale dei suoi corteggiatori mette solo delle distanze tra loro e lei. “Se mi dici che sono bloccata più volte, io non mi sbloccherò mai”, continua Francesca.

“Quello che dice lei è di non trattarla come un caso”, fa notare Maria De Filippi. “Vero che ho fatto vedere quel lato più sensibile, ma da qui a dire ogni volta che sono perfetta e stupenda, questo approccio non mi intriga, mi fa restare bloccata”, prosegue Sorrentino. “Siete impauriti, la trattate con le pinze”, fa presente Gianni Sperti, cercando di far riflettere i corteggiatori. “Vorrei che non vi comportaste di riflesso a me. Ci sta, ma finisce lì”, afferma Francesca.

Ora i fan della Sorrentino sperano che possa sbloccarsi al più presto. Intanto, dopo aver eliminato Gabriel, Francesca riaccoglie oggi Paolo, un corteggiatore che aveva deciso di non tenere alla sua corte. “Me lo aspettavo, per sensazioni”, ammette il ragazzo. De Filippi fa notare agli altri corteggiatori, che Paolo è riuscito con qualche parola ad attirare l’attenzione della tronista. Sembra, in effetti, che la presenza di questo ragazzo possa rianimare il Trono della Sorrentino.