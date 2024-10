Uomini e Donne: Maria prende le distanze, poi show con Valerio

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Mario Cusitore al centro studio. Nei giorni precedenti a questa registrazione, il cavaliere è uscito con Margherita e hanno trascorso la notte insieme. La dama racconta che si sono baciati e che si è creata una bella intesa tra loro. Come conferma anche lui, tra loro non è accaduto nulla più di un bacio, tanto che hanno solo dormito. Tina Cipollari e Gianni Sperti sono un po’ scettici. Margherita ammette che sapeva che in pochi avrebbero creduto a questo.

Le parole di Morena e Margherita vanno , però, in contrasto con quelle di Mario. Quest’ultimo si infastidisce quando le due dame fanno notare che fa le stesse cose con entrambe. Alla fine, Morena e Margherita tornano a sedere al loro posto, lasciando solo Maura di fronte a Cusitore al centro studio. Maria De Filippi fa sapere che Mario, alla redazione, ha rivelato di non essere più tanto interessato a Maura, la quale si lamenta di aver ricevuto da lui solo screenshot di commenti negativi sul suo conto. La stessa dama crede che non sia il caso di continuare.

Finisce così la loro conoscenza. Intanto, Morena oggi a UeD annuncia che la sera stessa non uscirà con Mario, in quanto direbbe un sacco di “ca**ate”. Le due dame sono furiose con Cusitore: Morena non accetta il fatto che lui abbia dormito con Margherita, mentre quest’ultima crede che lui sminuisca il loro rapporto. Alla fine, la prima decide di continuare la sua conoscenza con Matteo. Gianni Sperti fa presente, però, che il cavaliere dovrebbe notare il fatto che Morena sia molto presa da Mario.

Le anticipazioni segnalano che tra i due si accende un grosso scontro, generato da una confessione triste fatta dal Cusitore. Maria De Filippi questa volta mantiene le distanze dalle dinamiche di Mario e non lo difende. Anzi, la conduttrice si preoccupa per Gemma Galgani, la quale ieri ha ricevuto una batosta su Valerio, e chiede ad Armando Incarnato di farla ballare. Poco dopo, Maria chiede a Gianni di andare a controllare chi c’è dietro la tenda che divide lo studio dal dietro le quinte. Ecco che lì Sperti trova Valerio, il quale chiede scusa a Gemma e le chiede di riprendere la loro conoscenza.

Per far sì che ciò accada, la Galgani chiede al cavaliere di permettere a Gianni di chiamare la sua amica al telefono. Non si sa il perché, ma Valerio si rifiuta di dare questa possibilità a Sperti, preferendo invece darla a Tina. Intanto, il cavaliere smentisce sé stesso e le risposte date nella puntata di ieri, dicendo che in realtà che è “dall’altro ieri” che non frequenta altre donne. De Filippi ironizza su questa situazione e si diverte a scoprire maggiori dettagli.

Maria crea così un nuovo show per il pubblico di Canale 5, con protagonista Gemma. Ed è chiaro a tutti che la padrona di casa stia prendendo in giro Valerio per le affermazioni assurde che fa.

Uomini e Donne: scoppia la passione tra Michele e Veronica

De Filippi decide di andare avanti con la puntata, dopo il blocco di Mario, facendo sedere al centro studio Michele Longobardi, il quale ammette di non aver sentito particolari sensazioni con Sofia. Per questo chiude la loro conoscenza, eliminandola. Invece, con Veronica, il tronista appare complice e in sintonia. Addirittura tra loro è scattato un bacio molto passionale in esterna, com’è possibile vedere nella clip che Maria manda in onda con la puntata di oggi.

Amal interviene chiedendo a Michele il motivo per cui, invece, con lei sembra tenere una barriera. Inoltre, la corteggiatrice spiega che non riuscirebbe a dare subito un bacio. Maria assicura a Veronica che non ha fatto nulla di male.