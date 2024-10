UeD, Gemma: caos surreale. De Filippi ‘volpe’, Valerio incastrato

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani seduta al centro studio. Si torna così a godere dei colpi di scena che solo la dama torinese può riservare al pubblico di Canale 5. La sua conoscenza con Valerio va avanti, con Maria De Filippi che mostra i messaggi che lui ha inviato negli ultimi giorni. Gemma racconta che tra loro c’è stato un altro bacio, importante, in ascensore. Tina Cipollari ipotizza che ci sia stato altro, ma lei nega.

Scende Valerio in studio e Maria annuncia che c’è un regalo per Gemma. Il cavaliere le regala un completino intimo di pizzo. Lei lo lascia dentro la scatola, evitando di mostrarlo alle telecamere. Tina, però, tenta di convincerla a farlo vedere a tutti. Solo Gemma riesce a scaldare lo studio di Canale 5 in questo modo, confermando che è ancora lei la regina del programma dopo anni. “Ma com’è? È enorme! Non porto la quinta misura. Farò in modo di ridurlo, chiederò aiuto alle sarte”, commenta felice la Galgani.

Gianni Sperti riesce a prendere il pacchetto e Tina ha modo di vedere il completino e di mostrarlo a tutti. A questo punto, De Filippi nello studio di UeD vuole sapere se Valerio sia davvero attratto da Gemma. Gli chiede quando ha acquistato il completino e poi annuncia che Alessia ha portato un filmato che lo ritrae con un’altra donna in un centro commerciale. In questo video, è possibile vedere Valerio in compagnia di questa signora mentre passeggiano. Alessia spiega quanto accaduto:

“Sì, l’ho visto in questo centro commerciale a Olbia. La signora aveva in mano la busta del negozio dove ha acquistato il completino intimo. L’ho fatto io il video, l’ho visto per caso. Non posso dire che ci fossero atteggiamenti compromettenti, ma confidenziali”

Valerio si difende rivelando che questa donna l’avrebbe aiutato a scegliere il completino. Inoltre, precisa – su domanda di Gemma – che è una sua amica non italiana. La Galgani si dice perplessa e ammette di aver avuto questa curiosità in quanto il cavaliere aveva partecipato a una “cena brasiliana” nei giorni scorsi. Sicuramente Valerio non si aspettava che un volto del programma l’avrebbe filmato.

Questa situazione surreale diverte il pubblico, che fa notare che questi colpi di scena solo a UeD accadono. E le anticipazioni segnalano che non è finita qui e che volano anche schiaffi! Intanto, nella puntata di oggi, De Filippi cerca di mettere il cavaliere con le spalle al muro.

UeD, Gemma e Valerio: lui smascherato, De Filippi indaga

Valerio insospettisce mentre viene interrogato dai presenti in studio, mentre cerca di restare composto e convincente. Gemma non vuole più portare a casa quel completino, ma vorrebbe cambiarlo dopo aver saputo quanto accaduto. Valerio, però, trova strana questa sua reazione, in quanto semplicemente quella donna è per lui una delle sue tante amiche. “Intendi andare tranquilla? Non dubiti?”, chiede De Filippi, la quale dimostra di essere sospettosa nei confronti del cavaliere.

“Valerio tu da quando hai conosciuto Gemma non hai avuto più una relazione?”, domanda ancora Maria, che appare molto strana in questa circostanza. Infatti, la conduttrice sembra voler indagare, ma allo stesso tempo si trattiene. De Filippi propone, a questo punto, di chiamare la donna con cui Valerio è stato beccato. Lui non ritiene sia giusto, in quanto non fa parte del programma. Maria fa presente che potrebbe chiamare questa signora, che si chiama Maria Soledad, dietro le quinte.

Si capisce così che la conduttrice è strana oggi perché probabilmente non crede a Valerio. A questo punto, lui e Gemma escono fuori dallo studio per fare questa telefonata e Gianni le consiglia di stare attenta a come lui maneggia il cellulare, in quanto potrebbe prima avvertire questa sua amica. Dopo un po’, Gemma e Valerio rientrano. La Galgani si dice sconvolta e Maria fa notare che la signora a cui hanno telefonato potrebbe non essere la stessa del video.

Gianni chiede a Valerio di fargli vedere il suo cellulare per capire, ma lui dice che è reato. De Filippi non ci sta: “Prendere il telefono è un reato, consegnarlo no”. Sperti vorrebbe solo vedere se l’immagine di Whatsapp prova che la signora sia la stessa. Intanto, Maria se la ride, non riuscendo a credere al cavaliere. Intanto, interviene Armando Incarnato, il quale non crede affatto al cavaliere.

Maria, però, vuole che venga fatta la telefonata alla sua amica, di nuovo, questa volta di fronte a Gianni. Ma Valerio non ne vuole a che sapere. Gemma racconta di aver trovato l’amica del cavaliere in difficoltà. Esce fuori che la Galgani ha qualche dubbio sul cavaliere, anche perché per diverse ore lui è sparito. Valerio racconta che era collegato con il Wi-Fi del traghetto e poi sarebbe rimasto collegato con quella rete, perdendo la connessione.

De Filippi se la ride ancora, prendendo così in giro il cavaliere. Per continuare la conoscenza, Gemma chiede a Valerio di mostrare il cellulare a Gianni. Il cavaliere allora saluta la dama torinese, con i presenti in studio che lo attaccano. Lui si scaglia contro la Galgani, accusandola improvvisamente di essere una persona falsa. “Valerio rinunci a questo amore quindi?”, sfotte ancora Maria.

Gianni perde le staffe: “Hai sentito Gemma cosa ti ha detto la persona che dice di essere innamorato? Che sei qui da 20 anni a prendere in giro le persone. Sei un pagliaccio”. Anche Armando si scaglia contro Valerio, invitandolo a lasciare lo studio. Alla fine, il cavaliere va via, inaspettatamente col sorriso, dopo aver salutato la conduttrice.

Uomini e Donne: Alessandro Rausa commuove tutti

La puntata va avanti con Alessandro Rausa al centro studio con Maria Teresa. Quest’ultima ha fatto una sorpresa al dolce cavaliere, con cui è rimasta nel programma per volere di Maria De Filippi sebbene siano diventati una coppia nella scorsa edizione. Lui piangendo emozionato accoglie un regalo da parte di Maria Teresa per il suo compleanno: una valigia.

Arriva una sorpresa anche da parte di Maria e del programma: una bella torta e un dono, ovvero un giradischi e un cofanetto con tutti i vinili di Vasco Rossi, il suo cantante preferito.