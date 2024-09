UeD anticipazioni 28/9: vespaio dopo lo schiaffo, Mario scaricato

Sabato 28 settembre c’è stata una nuova registrazione della stagione di Uomini e Donne 2024/2025. Tanti gli sviluppi in studio spifferati in anteprima dal portale Isa&Chia. C’è stato il seguito della vicenda con protagonisti Valerio e Gemma Galgani. Nelle scorse ore è trapelato che la dama torinese ha rifilato uno schiaffo al cavaliere dopo aver ricevuto la segnalazione in cui è stata informata che lui è stato avvistato in compagnia di una donna. I due hanno raccontato di aver avuto un chiarimento, con Valerio che ha invitato Gemma a fidarsi. Tutto risolto? Manco per idea perché il cavaliere ha poi cambiato idea, raccontando di aver ripensato allo schiaffo. Ritenendo il gesto troppo grave, ha deciso di chiudere con la Galgani, dicendole che vorrebbe al suo fianco una persona più elegante.

Anticipazioni Trono Over: vespaio

L’epilogo della vicenda non è piaciuto praticamente a nessuno. In studio c’è stato un vespaio. Tutti contro Valerio che ha ricevuto critiche da Diego Tavani e Marcello Messina. Poi è stato il turno di Gianni Sperti che ha assicurato di aver saputo che Valerio andrebbe in giro a fare serate con Giorgio Manetti. Lui ha dichiarato di conoscere quest’ultimo, ma non in modo approfondito. Morale della favola? Valerio ha alzato i tacchi e ha lasciato lo studio.

Per Cristina Tenuta sono arrivati due uomini. Li ha tenuti entrambi perché colpita dal punto di vista estetico. Uno dei due è più giovane di lei. Nessun problema. La donna ha spiegato di essere ora curiosa anche di persone più piccole in quanto quelli della sua età l’hanno delusa.

Spazio poi a Mario Cusitore e Matteo. Il primo è uscito con Morena. Hanno fatto serata assieme e c’è stato un bacio. Maria De Filippi ha poi mostrato un fatto avvenuto in precedenza, ossia Margherita in camerino piangente che la si sente dire di essere delusa da Mario. In settimana lei ha frequentato Matteo, ma ha parlato soltanto di Cusitore. Quest’ultimo ha riferito di avere ancora interesse nei suoi confronti. Margherita invece ha scelto di chiudere. Bye bye! Mario è quindi stato scaricato e non l’avrebbe presa benissimo. Matteo, anche se non ha gradito il comportamento di Morena, ha raccontato che continuerà a vederla.

Valentina, nuova dama, ha avuto un incontro con Mario Verona e Andrea. Ha baciato tutti e due. Poi ha invitato Andrea a sciogliersi di più. L’uomo ha spiegato di sentirsi bloccato dalle telecamere. A questo punto è intervenuta Maria De Filippi: “Andrea, sei sicuro è per questo? Non ti piace qualcun’altra qui in studio?”. La conduttrice ha fatto poi il nome della tronista Martina De Ioannon. Andrea ha ammesso di aver sussurrato alla redazione di trovarla una bella ragazza con carattere, ma nulla di più. L’ex Temptation ha comunque tagliato in fretta la testa al toro riferendo di non essere interessata all’uomo. Ciao ciao!

Gabriele e Sabrina a centro studio hanno dichiarato di volere continuare ad approfondire la loro frequentazione.

Anticipazioni tronisti della puntata registrata il 28 settembre

Francesca Sorrentino si è concessa un paio di esterne: con Gabriel, al quale ha confidato di provare solo un sentimento di amicizia (da qui la scelta di eliminarlo), e con Federico con il quale ha fatto un giretto in moto e al parco. Lei si è sbilanciata raccontando di trovarsi bene e che potrebbe essere l’uomo giusto. Federico però per tutta l’esterna lo si sente ripetere di vedere la tronista frenata. La questione ha fatto tirare fuori gli artigli alla Sorrentino che si è rivolta a tutti i corteggiatori sottolineando che non vuole essere trattata come “ragazza fragile o bisognosa di affetto” perché altrimenti non si scioglierà mai.

Francesca ha poi scelto di dare un’altra chance a Paolo, ragazzo che aveva eliminato in precedenza. Lui è planato in studio, ha abbracciato la Sorrentino e le ha detto che era incaz*ato per l’eliminazione. Al contempo si è mostrato sicuro e deciso. Maria ha chiosato: “Questo è l’atteggiamento che a lei piace”. Francesca ha confermato prima di ballare col giovane.

Martina De Ioannon ha litigato con Ciro in camerino per poi chiarirsi Lei è uscita anche con Mattia e non è andata male. Alla fine però ha deciso di danzare con Ciro.

Alessio Pecorelli ha fatto 3 esterne e poi ha eliminato 2, salvando solo Jenny con la quale ha cucinato del sushi. Lei a centro studio ha confidato di essere molto interessata, anche lui ha spiegato di avere ottime sensazioni. Michele Longobardi assente.