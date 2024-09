Uomini e Donne: De Filippi s’insospettisce, poi fa cadere maschere

Si torna a dare inizio alle puntate di Uomini e Donne con Gemma Galgani protagonista. La dama torinese non è affatto ‘finita’, come qualcuno ormai pensava. Maria De Filippi fa sapere che Valerio le ha chiesto di ricominciare, contattandola. Gemma inizia a parlare in negativo del cavaliere, facendo presente di non avere molta voglia di proseguire con lui la conoscenza.

Valerio, dopo aver lasciato lo studio su richiesta di Maria e Gemma, ha chiesto di poter fare avere una seconda chance. Oggi la Galgani spiega di avergli risposto solo per cortesia. Pertanto, De Filippi appare perplessa:

“Allora non lo faccio entrare… cosa lo faccio rientrare a fare? Lui è qui ancora per te. Se non ti interessa, non lo faccio entrare. Da come parlavi, sembrava non ti interessasse”

Alla fine, per gentilezza, Gemma a UeD decide di farlo entrare in studio e Barbara De Sabti sbotta contro Valerio: “Fai lo show, hai faccia come il c**o”. Gianni Sperti, intanto, non riesce a comprendere il comportamento della Galgani. Prima di andare via, Valerio le regala un mazzo di rose rosse. Non solo, le assicura di provare per lei un forte trasporto e desiderio, sebbene inizialmente avesse dichiarato il contrario.

Maria De Filippi tenta di chiedere questo siparietto cercando di capire se i due vogliano salutarsi. Alla fine, Valerio va via, ancora speranzoso di avere una seconda chance. Gemma, però, è ormai presissima da Raffaele, il cavaliere che avevo conosciuto nel 2017 nel programma e che, nei giorni scorsi, è sceso per conoscere Barbara De Santi.

Con il rifiuto di quest’ultima, la Galgani ha approfittato per riprendere la conoscenza con lui dopo anni. Sono usciti insieme in questi giorni e oggi Raffaele spiega che vorrebbe andare avanti con la conoscenza. De Filippi, però, fa notare che il cavaliere non appare poi così entusiasta. L’uomo precisa che si tratta di timidezza. Barbara vuole vederci chiaro sull’interesse che lui dice di provare per Gemma.

Anche Maria appare insospettita, in quanto Raffaele aveva chiamato per conoscere Barbara e non Gemma, due persone totalmente diverse. “Valerio ti risultava finto e non vero, giusto? Raffaele invece ti sta dando verità? L’hai visto più interessato?”, come Gianni Sperti, De Filippi si pone certe domande.

Uomini e Donne, Aurora smaschera Matteo: Maria risolve il caso e sbugiarda

La puntata va avanti con Morena e Barbara De Santi al centro studio, sedute di fronte a Matteo. La prima si infastidisce nel sapere che lui è sparito perché si è visto con l’altra dama. Intanto, Morena ha iniziato una conoscenza con Mario Verona. , che decide di intervenire per smascherare Matteo:

“La verità che io so è che Matteo non era interessato a Barbara. Le donne più grandi non ti piacciono. La tua ex ragazza era molto più piccola. Chi me l’ha detto? No, non sono una spia, non è carino. Mi assumo io la responsabilità. Secondo me Barbara ti serve per fare dinamica”

Matteo resta in silenzio e non ribatte, facendo quasi capire di non poter smentire le parole di Aurora. Quest’ultima appare molto convinta di ciò che sta dicendo. Gianni e Tina vorrebbero, a questo punto, sapere chi avrebbe raccontato questo alla Tropea. La dama assicura che è stato un uomo a rivelarle questo dettaglio. Al contrario, Matteo non appare convinto, sebbene neghi. Nasce così un mistero su chi potrebbe aver raccontato questa versione ad Aurora.

Alla fine, ci pensa De Filippi a risolverlo, ricordando che l’unico cavaliere con cui la Tropea è uscita nella nuova edizione è Massimo. Si apre un altro caso, con quest’ultimo che rinfaccia ad Aurora di aver chiuso la loro conoscenza e di aver cercato di ricontattarlo dopo. Maria De Filippi sembra schierarsi dalla parte del cavaliere, tanto che fa sapere ai presenti in studio che la dama avrebbe dato a Massimo dei consigli per conquistare una donna.

La rivelazione fatta da Aurora si rivela un buco nell’acqua, in quanto Matteo aveva accennato qualcosa a Barbara, la quale non dà peso a ciò che ha appena sentito. Allo stesso tempo, la De Santi chiude la conoscenza con il cavaliere, in quanto sente di aver bisogno di altro.