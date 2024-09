Uomini e Donne: De Filippi sfotte e liquida con classe. Ida risoluta

Maria De Filippi dà inizio alla puntata del 25 settembre di Uomini e Donne con la presentazione di Martina De Ioannon come nuova tronista. Quest’ultima va così ad affiancare Alessio, Michele Longobardi e Francesca Sorrentino. Dopo di che, è arrivato il momento di far scendere i corteggiatori e le corteggiatrice per l’appuntamento al buio. Mentre Francesca, Alessio e Michele individuano subito qualcuno di interessante, Martina ammette che lì in mezzo non c’è il suo tipo esteticamente. Si entra nel vivo delle dinamiche del Trono Over con Gemma Galgani.

Lo storico volto del Trono Over sta conoscendo Valerio. La dama torinese torna a riprendersi la scena in questa nuova edizione, dopo tanto tempo trascorso nell’ombra. Con Valerio le cose non vanno alla grande, per via di alcuni suoi pensieri. Ad esempio, Gemma trova da ridire sui paletti messi dal cavaliere, il quale classifica i baci in base al rapporto che ha con una donna. “Forse avverrà, se…”, così la Galgani descrive il modo in cui Valerio parla di un eventuale approccio fisico con la dama. Allo stesso tempo, però, risulta poco credibile perché dice di essere già invaghito di Gemma, a cui riserva parole poetiche, ma resta titubante su un possibile bacio che potrebbe scattare.

“Tu baci solo se ti innamori?”, chiede perplessa Maria De Filippi oggi a UeD. Per ora verso Gemma prova solo affetto. La dama torinese si oppone subito, affermando che non le piace affatto l’atteggiamento di Valerio, che non darebbe peso alle parole importanti che dice. Il cavaliere continua a dichiarare che “non è scattata la molla”, ma sente di potersi innamorare di lei. “Diciamo che hai cambiato. Prima era un ‘non si sa se avverrà’, ora invece senti che ti innamorerai”, afferma sempre più perplessa De Filippi, prendendo il tutto con ironia.

Valerio non percepisce il velato attacco della padrona di casa e risponde con un “sì” soddisfatto. Alla fine Gemma dichiara di voler interrompere la conoscenza e lui non appare così tanto dispiaciuto. “Mi trattengo perché voglio conoscerla meglio”, così Valerio replica alle critiche di Gianni Sperti. Maria non perde tempo e sottolinea l’ennesimo suo cambio di rotta, sorridendo: “Ah, adesso si trattiene”. Tina Cipollari propone così ai due di ballare insieme per vedere se a lui scatta il desiderio di baciare la dama.

Gemma e Valerio ballano sulle note di Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni. Alla fine non accade nulla tra i due e Tina gli consiglia di “gettare la maschera”. Il cavaliere, a questo punto, afferma di voler dare valore al bacio. “Il bacio è bacio, dipende dall’intensità che ci metti”, sottolinea la Cipollari. Intanto, De Filippi interviene per far sì che Valerio saluti il programma.

Infatti, chiede alla Galgani di dire cosa abbia intenzione di fare. La dama torinese conferma di non vedere in lui genuinità. “Quindi lo vuoi eliminare, giusto?”, chiede Maria, pronta a vederlo uscire dallo studio. Gemma dice chiaramente di sì. Addirittura De Filippi indica a Valerio dove si trova l’uscita dallo studio, confermando la sua intenzione di eliminarlo dal programma, in quanto poco credibile.

Uomini e Donne: torna Ida Platano e dà la sua versione su Mario

Torna Ida Platano, solo come ospite della puntata. L’ex tronista appare in splendida forma e De Filippi la stringe in un lungo abbraccio. Subito dopo, la padrona di casa fa notare che Ida l’ha stretta forte, forse per via dei suoi allenamenti in palestra. Maria le fa presente che, nel corso della prima puntata, c’è stato uno scontro tra Armando Incarnato e Mario Cusitore. L’ex tronista, su richiesta della conduttrice, dà la sua versione su quanto accaduto col suo ex corteggiatore:

“Vedo Mario quando è venuto con voi da me. La seconda volta che lo vedo è stato quando è tornato su. Io sono stata chiara, non gli ho lasciato dubbi. Lui ha tentato con dei tentativi con lettere, fiori e peluche. Io gliel’ho detto che sono decisa e che non mi sono mai fatta influenzare da nessuno. Tanti pensano che sono cretina, ma non è così. Tento, anche sbattendoci con la testa. Ma stavolta ho valutato e dentro di me la delusione c’è stata, poi ho iniziato a dire che non fa per me Mario. Ho deciso così, se voglio una cosa vado in capo al mondo. Se io volevo parlare con Mario facevo qualsiasi cosa. Ma stavolta ho scelto me, Ida. Non mi è mai successo in passato”

La puntata di UeD va avanti con Barbara De Santi seduta al centro studio. Quest’ultima si lamenta di aver ricevuto il numero di Juri, il quale però non ha mai dato inizio alla sua conoscenza, preferendo concentrarsi con la nuova dama Ilaria.