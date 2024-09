UeD: Armando disintegra Mario, ma Maria De Filippi “impazzisce”

Finalmente è tornato in onda Uomini e Donne, con la prima puntata del 23 settembre 2024. Come sempre, a dare inizio alle danze sono state Maria De Filippi e Tina Cipollari. Quest’ultima ha voluto subito conoscere i nuovi cavalieri del Trono Over. L’attenzione è poi finita su Gemma Galgani, notata subito dall’opinionista, prima dello scontro di Armando e Mario. La dama torinese si è posizionata al centro studio, dove ha commentato il gossip che l’ha vista protagonista questa settimanale.

Il settimanale Nuovo TV l’ha beccata in compagnia di un uomo e oggi Gemma ha affermato che tra loro c’è stata solo un’amicizia e nulla di più. La Galgani ha poi accolto in studio Valerio e Giuseppe, due uomini pronti a conoscerla. Alla fine la dama torinese ha deciso di conoscere solo il primo. Dopo di che, è arrivato il momento dell’ingresso di Armando Incarnato, il quale è tornato ufficialmente a far parte del parterre. Aurora Tropea non ha reagito bene di fronte al suo ritorno e questo si è intuito dalle sue smorfie.

“Sei dimagrito”, ha subito commentato Maria oggi a UeD, baciandolo, felice di vederlo. Armando ha rivelato, dopo aver fatto sentire la sua assenza nella passata edizione, di aver trascorso un anno complicato. Una buona parte del pubblico è felice di rivederlo attivo nello studio, pronta ad assistere alle dinamiche da lui create. E già in questa prima puntata, il cavaliere napoletano è stato pronto a tornare all’attacco.

Ciò è accaduto dopo l’ingresso di Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano. Prima, però, Maria ha fatto sedere al centro studio Cristina Tenuta. Questa estate, Ernesto Russo ha proposto a Mario di conoscere la dama, che nella passata edizione aveva tentato un avvicinamento. Cristina oggi ha raccontato di aver conosciuto fuori Cusitore, ma la loro conoscenza questa estate è giunta al capolinea in breve tempo. La dama ha poi tolto il ‘segui’ su Instagram all’ex corteggiatore.

“Qua non è il mio pane, io faccio altro. Se sapevo che volevi un confronto non venivo, io mi aspettavo un’altra persona, Ida”, ha affermato Mario. De Filippi ci ha tenuto a precisare che non è stata Cristina a chiedere questo confronto. Ida avrebbe dovuto prendere parte alla puntata, per problemi di salute non è stata presente in studio. Intanto, Mario ha dichiarato che gli piaceva parlare quotidianamente al telefono con Cristina. Oggi, però, non sono in buoni rapporti.

Uomini e Donne: Armando asfalta Mario e Cristina

“Vuoi continuare con Ida la tarantella che sei innamorato?!”, ha tuonato Cristina, scagliandosi contro Mario. La dama è convinta che Cusitore finga di essere ancora interessato alla Platano e che sia un bugiardo. “Fuori è meno impostata, al telefono mi ha fatto stare bene”, ha raccontato ancora l’ex corteggiatore. Tina Cipollari non ha perso tempo e si è scagliata contro Cusitore. Anche in questa edizione, l’opinionista non riesce a fidarsi di lui.

Quando Mario doveva vedersi con Cristina, questa estate, non se l’è sentita e l’ha liquidata con un messaggio. Cusitore ha sempre la risposta pronta e, a detta del pubblico, starebbe continuando a manipolare chi si trova di fronte, proprio come sembrava fare con Ida. Ciò si è percepito oggi quando ha cercato di giustificarsi dicendo di aver cercato di nuovo la Tenuta “solo in amicizia”.

“Se pensi che una persona sta lì solo per visibilità non gli scrivi”, ha tuonato Gianni Sperti, tentando di smascherare Cristina. Il pubblico, però, ha richiesto a gran voce l’intervento di Armando Incarnato, il quale ha strappato qualche risata con il suo nuovo look. Infatti, la pettinatura dei suoi capelli ha generato ironia sul web. Nel frattempo, molti telespettatori hanno applaudito al suo intervento, con cui ha asfaltato Mario e Cristina a UeD:

“Tra lui e lei a scegliere non saprei. Tra social e visibilità, hanno fatto di tutto e di più. Io vi dico una cosa, a entrambi. Non è un attacco nei vostri confronti, ma usare delle persone per i vostri scopi no. Il vostro giocare con donne e uomini può portare problemi a quella persona. Visto che tu hai avuto la capacità di far credere tutto a tutti, addirittura ti sei fatto il tatuaggio. Se i suoi comportamenti fossero stati coerenti, non avrei dato adito alle parole del popolo. Ti invito a utilizzare dei termini più consoni alla trasmissione”

Ci sono tanti telespettatori che oggi si schierano dalla parte di Armando, sebbene sia un volto abbastanza criticato sul web. Infatti, al pubblico è piaciuto come Incarnato è riuscito a rimettere al suo posto Mario.

UeD, De Filippi difende Mario Cusitore: il web in rivolta

“Ti mancano proprio le basi del rispetto nella vita in generale”, ha continuato Armando. Quest’ultimo ha accusato Mario di aver usato Ida Platano, con il forte applauso di Tina Cipollari. Sebbene sia stato in passato criticato per i suoi modi di fare, Incarnato oggi è diventato l’eroe dei telespettatori. “Io non ero presente, ma ero impegnato a fare la persona seria. Te le avrei dette prima queste cose. Tu e Cristina siete vittime dei social, vi siete rincretiniti”, ha aggiunto il cavaliere napoletano.

Ed ecco che in soccorso di Mario è arrivata De Filippi. La padrona di casa ci ha tenuto a precisare che Cusitore ha cercato Ida per tutta l’estate, non ricevendo da lei risposta positiva. Non è cambiato l’atteggiamento di Maria nei confronti di Mario, con i telespettatori che continuano oggi a far notare che tenta di giustificarlo. C’è da dire che Cusitore non ha replicato molto agli attacchi di Armando, quasi non riuscendo a sostenere il confronto.

Alla fine, Maria e Gianni hanno proposto a Mario di restare nel programma, con il disappunto di tantissimi telespettatori. Lui ha risposto con un no, ma le anticipazioni hanno segnalato che in realtà Cusitore torna come nuovo cavaliere. Con atteggiamento amorevole, De Filippi ha consigliato oggi a Mario di pensare a questa opportunità. Intanto, c’è chi ha trovato tutto questo “imbarazzante”, visto il comportamento tenuto nella passata edizione da Cusitore, più volte smascherato. E per questo qualcuno dice che Maria “impazzisce” quando si tratta di Mario, commentando su X.

