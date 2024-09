UeD, anticipazioni: Armando piange per la figlia e litiga con Cusitore

Puntuali come un orologio svizzero sono arrivate le anticipazioni della registrazione di oggi, mercoledì 18 settembre, di una nuova puntata di Uomini e Donne. Manca poco infatti alla partenza della nuova stagione del celebre dating show di Canale 5 condotto e ideato da Maria De Filippi. Lunedì 23 settembre, i telespettatori di Mediaset torneranno infatti ad assistere alle numerose dinamiche relazionali e sentimentali che intrecceranno le vite dei partecipanti a questa edizione dell’amatissimo programma, che si prospetta essere davvero scoppiettante.

Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, nel corso della registrazione di oggi non sono infatti mancati colpi di scena ma anche litigi del tutto inaspettati tra alcuni protagonisti del dating show.

Mario e Armando on fire: la furiosa litigata

Il primissimo colpo di scena è stato sicuramente la litigata del tutto inaspettata tra Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano, e Armando Incarnato.

Stando a quanto riportato, nel corso della puntata Armando si è mostrato particolarmente vulnerabile davanti alle telecamere a causa delle difficoltà che sta incontrando nel frequentare la figlia. Motivo per il quale, il protagonista di Uomini e Donne ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi. Un momento di grande tristezza e tenerezza, che ha messo in luce le difficoltà personali che Armando sta incontrando nell’ultimo periodo e che, per forza di cose, stanno influenzando il suo percorso nel programma.

Poco dopo però l’atmosfera è cambiata totalmente e ha avuto luogo un pesante scontro tra Incarnato e Mario Cusitore, al termine del quale Armando ha addirittura deciso di lasciare lo studio in lacrime. Un comportamento che ha rappresentato un vero e proprio segno di protesta nei confronti della situazione che si era creata e della apparente indifferenza della De Filippi nei confronti dei suoi problemi personali. Insomma, in poche parole Armando avrebbe voluto che la conduttrice prendesse le sue difese e lo aiutasse concretamente con la questione della figlia.

Un atteggiamento che non è piaciuto per niente a Maria De Filippi, che quindi si è vista costretta a prendere in mano la situazione e chiarire ancora una volta il ruolo di Incarnato nella trasmissione. Maria ha quindi sottolineato nella maniera più chiara possibile perché Armando ha scelto di partecipare a Uomini e Donne: trovare una persona con la quale condividere il suo percorso di vita e non attaccare continuamente i suoi compagni di avventura e, per giunta, mettere in mezzo anche la conduttrice.

Gli ospiti in studio e un probabile abbandono

Continuando sulla scia dei colpi di scena, nel corso della quarta registrazione del dating show, ci sono stati alcuni ospiti d’eccezione: Tony di Temptation Island, nonché i neo sposi, Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

Per quanto riguarda invece la probabile rinuncia, questa potrebbe venire proprio da Francesca Sorrentino. La tronista ha infatti avuto un crollo nel corso della precedente registrazione. Il motivo? A quanto pare la Sorrentino ha rivalutato il suo ingresso nel dating show in qualità di tronista, sostenendo di non sentirsi all’altezza del ruolo conferitole.

Insomma, una situazione in bilico che, ancora una volta, Maria De Filippi ha cercato di sistemare convincendo la Sorrentino a riflettere con calma cercando di capire quale sia la scelta giusta da fare senza rimpianti. Molto probabilmente la decisione della Sorrentino è arrivata proprio nel corso della puntata di oggi ma, al momento non sono disponibili anticipazioni su questo dettaglio, forse per lasciare ai telespettatori ancora un po’ di suspance.