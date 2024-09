UeD anticipazioni registrazione: una confessione hot, poi il caos

Questo pomeriggio è stata svolta la nuova registrazione di Uomini e Donne. Il 20 settembre 2024, i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over si sono ritrovati nello studio di Canale 5 per nuovi colpi di scena. Ovviamente c’è stato spazio per Mario Cusitore, il quale è ufficialmente un cavaliere del programma di Maria De Filippi, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram. Invece, Armando Incarnato non ha preso parte a questa registrazione. Inoltre, è stata registrata la prima sfilata della stagione. Ci sono, infine, novità su Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino.

Anticipazioni UeD registrazione 30/09: la confessione di Mario, sfilata

Nella puntata andata in onda oggi, Maria De Filippi ha riaccolto in studio Mario Cusitore, questa volta come cavaliere del Trono Over. Ed ecco che nella registrazione, svolta sempre questo pomeriggio, l’ex corteggiatore di Ida Platano ha confessato “di essere stato a letto con Morena”, si legge tra le anticipazioni riportate da Pugnaloni. L’esperto del programma del pomeriggio di Canale 5 fa sapere che Cusitore ha deciso di mettere fine alla sua conoscenza con Margherita. Da questa sua decisione, nello studio, è scoppiato il caos.

Per i cavalieri si è svolta la prima sfilata di questa edizione, vinta da Diego Tavani. Non si conoscono per ora i dettagli di quanto accaduto nel momento in cui gli uomini sono saliti sulla passerella. Non si sa neppure cosa sia accaduto nello specifico quando Mario è stato protagonista del momento di tensione che si è creato in questa nuova registrazione. Di sicuro, la decisione di chiudere non sarà piaciuta a Margherita.

UeD, anticipazioni Trono Classico su Martina e Francesca

Pare che di Michele Longobardi e Alessio Pecorelli non si sia parlato, nella registrazione di oggi. Tra i tronisti, hanno svelato le loro novità, Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino. Mentre la prima è uscita di nuovo in esterna con Ciro e ha ammesso di essersi divertita tanto, facendo il karaoke. Sembra proprio che il corteggiatore sia riuscito a conquistare l’interesse dell’ex volto di Temptation Island. Per quanto riguarda Francesca, esce fuori che ha portato in esterna Paolo, il ragazzo che aveva fatto richiamare alla sua corte.