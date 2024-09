Uomini e Donne: Maria salva Sabrina, Sperti asfaltato e demolito

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, al centro studio siedono Ida Pavanelli e Sabrina di fronte a Gabriele. Maria De Filippi manda in onda un filmato che ritrae il cavaliere e Sabrina che parlano dopo la passata registrazione. Quanto accade al centro studio divide i presenti e i telespettatori restano sorpresi da alcune situazioni.

Ida commenta: “Sì, ho capito. Praticamente mi ha liquidata al telefono dicendomi che non ho il quid”. La dama racconta che dopo Gabriele ha continuato comunque a contattarla. Alla fine, la Pavanelli torna a sedere al suo posto, in quanto la conoscenza è giunta al termine.

Al contrario, Gabriele continua a conoscere Sabrina, la quale decide di dargli l’esclusiva. Lui, però, spiega di voler conoscere altre dame. Mentre Gianni e Maria De Filippi apprezzano il gesto di lei, Tina Cipollari trova assurda la sua scelta. “Di quello che prova lui non sono sicura, ma di quello che provo io si”, dichiara la dama. Sabrina assicura di essere attratta solo da Gabriele e di non voler, pertanto, conoscere altre persone.

La conduttrice fa notare che il cavaliere ha detto chiaramente di non sentire ancora le farfalle con la dama. A questo punto, Gianni crede che Sabrina dovrebbe chiudere la conoscenza. “Se non ho capito male: il fatto che la cena possa finire, da subito, in un approccio più vicino lo frena. La situazione lo straniva”, fa presente Maria. Esce così fuori che Sabrina e Gabriele hanno trascorso la notte insieme. Lui racconta che durante la prima sera lei avrebbe cercato di baciarlo.

La dama conferma, ma precisa che cercava da lui un bacio a stampo. “Era disagio con se stesso per il suo passato importante”, afferma De Filippi, comprendendo il cavaliere. Allo stesso tempo, la padrona di casa ritiene che la cosa non è grave, visto che lui vuole continuare la loro conoscenza. Tina Cipollari mette in difficoltà Sabrina, chiedendole quale parte del corpo preferisca di Gabriele. Maria la salva: “Dì gli occhi, così sei a posto”.

In questo blocco, si inserisce Fabio a Uomini e Donne, un nuovo e giovane cavaliere. Quest’ultimo attira l’attenzione del pubblico, con i suoi interventi nella puntata di oggi. Prima di intervenire in questa situazione, Fabio si fa notare quando c’è al centro studio Mario Cusitore.

Uomini e Donne, Fabio vs Gianni: così il nuovo cavaliere asfalta l’opinionista

La puntata inizia con il ritorno di Mario Cusitore, che entra ufficialmente a far parte nel parterre dei cavalieri. L’ex corteggiatore di Ida Platano, sebbene sia risultato una persona non molto sincera nella passata edizione, viene oggi acclamato dal pubblico presente in studio e da Gianni Sperti. Il pubblico non si capacita di tutto questo e in particolare della simpatia evidentissima che Maria De Filippi prova per lui.

Eppure, durante il Trono di Ida, è stato dimostrato che aveva mentito in quello studio. La redazione ha comunque dato una seconda possibilità a Mario, probabilmente pensando che un personaggio così discusso possa portare tante novità tra le dinamiche del Trono Over. Cusitore dà inizio alla sua nuova esperienza ballando “in amicizia” con Cristina Tenuta.

Prima di ballare, Mario si ritrova ad affrontare una domanda di Fabio, che riceve l’applauso di molti telespettatori. Quest’ultimo chiede a Cusitore come mai abbia cambiato idea da un giorno all’altro, visto che poco tempo fa aveva rifiutato di restare nel programma. A rispondere ci pensa Gianni Sperti, il quale difende Mario, facendo presente che è giusto cambiare idea.

Quando si sta discutendo sull’interesse che Gabriele prova per Sabrina, Fabio interviene. Quest’ultimo nota che Sperti è contro il cavaliere, il quale ancora non prova un forte coinvolgimento con Sabrina. Fabio non si ferma e chiede a Gianni: “Volevo dire… poco fa, Gianni ha detto che si può cambiare sempre nella vita, perché in questo caso non può cambiare idea?”. “Ma tu da dove vieni?”, chiede Sperti, perplesso di fronte a questi improvvisi interventi del nuovo cavaliere. “Le possibilità non possono esserci quando sì e quando no”, tuona ancora Fabio. Il pubblico applaude al nuovo arrivato, che stronca in modo deciso l’opinionista.

Maria De Filippi chiede ai tronista chi tra loro vorrebbe iniziare a vedere le proprie esterne al centro studio. Tutti appaiono titubanti e alla fine si alza Michele Longobardi, che conosce bene quella postazione, in quanto ex corteggiatore di Manuela Carriero. Il tronista ha fatto un’esterna con Amal, la quale inizialmente era scesa per Alessio Pecorelli.

Intanto, Martina De Ioannon sta conoscendo Ciro, con cui ha fatto la sua prima esterna da tronista. “Una bella scoperta”, afferma oggi in studio l’ex volto di Temptation Island, apparendo entusiasta. Invece, con Marco ammette di non essersi trovata bene.