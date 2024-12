Uomini e Donne, triste show: Maria costretta al blocco, poi demolisce

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è spazio per Sabrina, la quale ha appena assistito al momento in cui Gabriele ha deciso di lasciare il programma con Tiziana. La dama siede al centro studio con Diego, un nuovo cavaliere che sta uscendo anche con Cristina. Quest’ultima lo accusa di averle mentito, convinta che le avesse raccontato di essere uscito con un amico e, invece, poi avrebbe condiviso una cena in hotel con Sabrina. In realtà, Cristina ha confuso i giorni. Intanto, Diego racconta la serata trascorsa con Sabrina, svelando subito che dopo cena sono finiti nella stanza da letto, dove sono andati oltre.

Il cavaliere sembra voler raccontare qualcosa in più e Maria De Filippi è costretta a fermarlo: “Non so cosa ti hanno, ma non devi raccontare i dettagli. Non c’è bisogno”. Non solo, la conduttrice ironizza facendo notare che ha voluto conoscere davvero bene Sabrina. “Per me è bellissimo questo programma. Ho poca vita sociale, lavoro dalla mattina alla sera”, replica Diego, divertendo inizialmente tutti. Le parole del cavaliere, ovviamente, non fanno sorridere le due dame di fronte a lui, soprattutto quando ironizza che questo programma gli piace perché ha tante donne di fronte.

Cristina resta male quando scopre che Diego e Sabrina sono andati oltre e svela che anche con lei è stato affettuoso e passionale. Poi la dama si alza e torna a sedere al suo posto. Anche Sabrina appare delusa da come lui ha descritto la loro serata. Diego ammette che c’è stata solo passione con la dama, la quale avrebbe preferito vederlo esprimere dei sentimenti. Ida Pavanelli interviene e fa notare che il cavaliere si è espresso proprio male. Il web non reagisce bene di fronte all’atteggiamento del nuovo cavaliere che si sta facendo conoscere in questa stagione del programma.

In effetti, Diego appare come una persona superficiale e tanto interessato a conoscere più donne, senza parlare di sentimenti. Cristina ci tiene a precisare che il cavaliere è solo una persona spontanea e non brutta. Allo stesso tempo, fa presente di aver ricevuto da lui molte attenzioni, tanto che non si sarebbe mai aspettata che stesse facendo lo stesso con Sabrina. Maria De Filippi appare perplessa di fronte al suo modo di fare.

La conduttrice lo mette alla prova, con una domanda diretta: direbbe le cose che ha detto finora a Sabrina e Cristina anche ad un’altra donna contemporaneamente? “Sì, certamente”, risponde lui senza nascondersi. Così Maria presenta a tutte le dame Diego e da ora devono essere consapevoli che lui ha intenzione di comportarsi così nel programma.

Uomini e Donne: Maria e la simpatia per Diego Tavani

La puntata va avanti con Diego Tavani e Claudia D’Agostino a Uomini e Donne. De Filippi rivela alla dama che c’è una persona che vorrebbe conoscerla. Claudia afferma che “per ora” vorrebbe dare spazio solo a Diego. Il suo “per ora” infastidisce Tavani, il quale continua ad avvertire mancanza di certezze da parte della D’Agostino. Il cavaliere ammette di sentire di dover ricominciare sempre da zero con lei. Maria capisce il punto di vista di Diego e anche lei appare insospettita dal suo “per ora” di poco prima. I due iniziano a discutere accusandosi a vicenda. Molti telespettatori credono che non ci siano i presupposti per questi due Over di avere una storia.

Claudia dimostra di provare gelosia quando dice che Diego in puntata osserverebbe spesso Valentina, una bellissima dama. A questo punto, De Filippi si schiera ancora: “Se avesse sfilato Morrone (Michele ndr) che avresti fatto Claudia?”. Poi Maria ammette di provare simpatia per Tavani, quando quest’ultimo confessa che per lui c’è solo Claudia. “Oh stai messo male. Fai simpatia così”, afferma la conduttrice sorridendo.

UeD: Ciro conquista ancora, Michele delude le sue corteggiatrici

Per quanto riguarda il Trono Classico, Ciro colpisce tutti. I telespettatori restano sorpresi dalla sua decisione di ballare con Martina De Ioannon sulle note di Stare bene a metà di Pino Daniele. Non passa inosservata l’emozione della tronista, che appare in imbarazzo e felice di questo gesto.

Poco dopo, arriva al centro studio Michele Longobardi, che ha subito un confronto con Amal. “Io la provo a baciare? Lei si siede a tre metri di distanza. Il corpo parla più delle parole”, segnala il tronista. La corteggiatrice è consapevole che Michele si senta rifiutato da lei, ma ha ancora tanti dubbi nei suoi confronti. Le anticipazioni di UeD della registrazione di ieri segnalano che il tronista si ritrova, nelle prossime puntate, a lasciare lo studio con Veronica.

Nella puntata di oggi, Maria mostra a tutti che Michele è andato a riprendere Veronica, dopo quanto accaduto nella precedente registrazione. Intanto, Mary diventa furiosa, in quanto si sente messa da parte. A questo punto, De Filippi annuncia che Longobardi ha accettato di far entrare alla sua corte un’altra ragazza, Giulia. Chiaramente le tre corteggiatrici non reagiscono bene. Alla fine, Mary va a via, convinta che non ci sia un motivo per restare. De Filippi si diverte molto con Michele, il quale si ritrova sempre a lottare per cercare di tranquillizzare le sue corteggiatrici.