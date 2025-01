UeD anticipazioni: Chiara nuova tronista, esterne Tina e Gianmarco

Oggi, mercoledì 28 gennaio, è stata registrata una puntata di Uomini e Donne ricca di colpi di scena. In primo luogo, è stata presentata la nuova tronista, che prenderà il posto di Martina De Ioannon e affiancherà Gianmarco Steri, Francesca Sorrentino e Tina Cipollari nei prossimi mesi del programma. Per quanto riguarda Gianmarco, l’ex corteggiatore ha finalmente fatto le sue prime esterne, così come Tina. Ma, vediamo nel dettaglio le anticipazioni rivelate dall’esperto del programma, Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne anticipazioni: Chiara è la nuova tronista, chi è

A Uomini e Donne è arrivata una nuova tronista: Chiara, 23enne di Roma e studentessa universitaria di economia, finanza e marketing. Secondo quanto riportato da Pugnaloni, la giovane ha fatto il suo ingresso in studio visibilmente emozionata e si è presentata in modo dolce e semplice. Per lei sono già scesi alcuni ragazzi per un appuntamento al buio, anche se molti erano più giovani di lei. Intanto, su Witty TV è stato pubblicato il suo video di presentazione, in cui Chiara si racconta e descrive il tipo di amore che spera di trovare:

Ciao, sono Chiara, stento a crederlo anche io ma sono la nuova tronista di Uomini e Donne. Vivo con i miei genitori, abbiamo un rapporto speciale, ho un fratello maggiore che è un secondo papà e lo amo tantissimo. Non compro vestiti, ma preferisco mi siano regalati o siano di seconda mano, così dicono che non mi valorizzo, ma io non cambio. Credo nell’amore e nel colpo di fulmine, posso dire di essere stata innamorata solo una volta. Sono una sottona. Mi piacciono le persone positive, uomini belli, che abbiano obiettivi nella vita e che sappiano tenermi sulle spine. Mi piacerebbe un uomo che sappia amarmi.

Uomini e Donne anticipazioni: prime esterne per Tina e Gianmarco

Come svelato da alcune segnalazioni, Tina Cipollari ha fatto la sua prima esterna a Roma con il corteggiatore Cosimo. I due hanno trascorso una piacevole serata insieme, durante la quale l’uomo ha portato l’opinionista fuori a cena. Nel frattempo, è sceso un nuovo corteggiatore, che ha deciso di tenere. Infine, la Cipollari ha anche chiesto di far tornare un corteggiatore inizialmente eliminato. Il motivo? Durante un filmato, l’uomo ha mostrato la sua Ferrari, convincendo Tina a dargli una seconda possibilità.

Prime esterne anche per Gianmarco Steri. Dopo aver fatto una selezione tra le numerose ragazze scese per corteggiarlo, il nuovo tronista ha deciso di uscire con due di loro, che ha poi scelto di far rimanere. Durante le uscite, non è accaduto nulla di particolarmente significativo, essendo state principalmente incontri conoscitivi.

Uomini e Donne anticipazioni: il trono di Francesca Sorrentino

Questa settimana, Francesca Sorrentino ha scelto di uscire solo con Gianluca Costantino. In studio, entrambi hanno raccontato di essersi trovati molto bene, spiegando che il loro rapporto sta diventando sempre più forte, anche se il bacio non è ancora arrivato. Gianmarco Meo, invece, ha reagito male, lamentando che tra lui e la tronista si sia creato un muro che non sa come abbattere. Alla fine, però, i due hanno ballato insieme per cercare di chiarirsi.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: nuovo cavaliere per Gemma

Per quanto riguarda il Trono Over, è sceso un nuovo cavaliere per Gemma Galgani, che la dama ha deciso di tenere per approfondire la conoscenza. Successivamente, al centro studio sono stati chiamati Giovanni, Margherita Aiello e Morena Farfante. Giovanni è uscito con entrambe le dame, ma con Morena le cose non sono andate affatto bene.