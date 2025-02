Uomini e Donne, Margherita caos fuori: “Lì per TV, scheletri nell’armadio”

Fuori scoppia il caos intorno a Margherita Aiello di Uomini e Donne. La giovane dama del Trono Over si ritrova, in questo momento, a doversi difendere da alcune accuse. Tutto ha preso inizio con la puntata andata in onda oggi. Margherita si è nuovamente scontrata con Morena, accusandola di intromettersi sempre nelle conoscenze degli altri. Quest’ultima non si è lasciata scivolare addosso gli attacchi e si è ritrovata a replicare anche ad altri volti del Trono Over.

Nella puntata di oggi, infatti, sono volati stracci tra Morena e altre dame. Non sono passati inosservati a molti telespettatori i commenti fatti da Lorenzo Pugnaloni, che su Instagram solitamente dà anticipazioni sulle puntate, oltre che le sue opinioni. L’esperto del dating show di Maria De Filippi ha dato ragione a Morena, ma non è finita qui. Pugnaloni ha tuonato contro Margherita, facendo notare che è “vergognoso” dare “certi appellativi a una donna”, riferendosi ai suoi attacchi contro la ‘rivale’.

A questo punto, ha segnalato:

“Basta fare le sante, Margherita come vi dissi ha frequentato Alex di Temptation Island quest’estate e ha interrotto la frequentazione a settembre chissà perché… eppure nessuno la giudica. Perché deve farlo lei con le altre?”

Alcuni telespettatori hanno subito commentato tali accuse e tra questi anche Alex Petri, l’ex volto di Temptation Island (aveva partecipato al reality con l’ex fidanzata Vittoria Bricarello). Quest’ultimo è convinto che Margherita voglia “solo fare TV e stop”. Alex, di cui parla appunto Pugnaloni, ha dichiarato di averne parlato con Mario Cusitore, il quale ha avuto una conoscenza con la dama a UeD. Pugnaloni ha chiarito:

“Alex ha sentito anche Mario C. ed entrambi hanno la stessa impressione, che lei è lì solo per televisione. Oltretutto, Alex mi ha riferito che lei va a dire in giro che hanno chiuso a Milano quando invece non è vero e, secondo l’impressione di Alex, lei lo ha lasciato a settembre solo perché sapeva che sarebbe andata a UeD. E lei a Mario disse che con Alex erano solo amici”

Uomini e Donne, Margherita replica alla segnalazione

Margherita ha deciso di replicare alle accuse, tramite il suo profilo Instagram. Con una Storia, ha raccontato la sua versione dei fatti, facendo notare che Pugnaloni sarebbe amico di Alex, da lei ora definito “la persona più falsa e imbarazzante che abbia mai conosciuto (e me ne vergogno pure)”. La dama del Trono Over ha spiegato di aver avuto con Petri di soli tre giorni a Taormina, lo scorso mese di agosto. Lei stessa dice di aver messo fine alla storia “visto che il fenomeno in questione, dopo avermi giurato amore eterno e sapendo benissimo che ero stata chiamata in trasmissione, la settimana dopo era già intento a limonare un’altra in Sardegna”.

Margherita ha parlato di prove e foto. Non solo, ha anche svelato che Alex le avrebbe detto di essere disposto a partecipare a Uomini e Donne per lei, a detta sua però “non per amore, ma per il sacro obiettivo di apparire in TV, esultando”. Dopo aver riservato qualche attacco a Pugnaloni, sicura che abbia riportato un falso gossip, la dama Over ha sottolineato di aver già parlato di tutto questo con la redazione del dating show di Maria De Filippi.

Non è tardata ad arrivare la reazione di Vittoria Bricarello, con cui Alex aveva partecipato a Temptation Island. La ragazza ha dato sostegno su Instagram a Margherita e si è detta speranzosa di vedere la verità fuori. Anche la reazione di Pugnaloni non è tardata ad arrivare e questa volta ha lanciato qualche frecciata parlando di “scheletri nell’armadio”, probabilmente in riferimento alla dama del Trono Over, aggiungendo: “Perché le chat esistono e parlano chiare, i regolamenti idem, e per il vostro ego avete fatto qualcosa che non si poteva fare”.