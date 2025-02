Uomini e Donne: Over tra smascheramenti e liti, Gemma demolita

La puntata di Uomini e Donne inizia con Barbara De Santi che vuole fare una segnalazione. La dama racconta di aver visto Morena e Giovanni fare dei gesti di ammiccamento. Scoppia il putiferio nello studio di Canale 5. In particolare, molti si schierano contro Morena, con Margherita sempre più infastidita. Ciò sta accadendo a seguito di una decisione che ha preso la seconda. Margherita ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Giovanni, dopo avergli chiesto di non frequentare anche Morena.

Il cavaliere aveva deciso di rispettare la richiesta da parte della dama e di continuare a conoscere solo lei. Nonostante ciò, ha ceduto e ha risposto al cellulare a Morena. In studio, per via di quanto accaduto, tra le due dame è scoppiato un litigio. Si riparte da lì, nella puntata di oggi, con Barbara che segnala di aver assistito a dei gesti di complicità tra Morena e Giovanni. “Hanno avuto un gesto di ammiccamento”, racconta la De Santi, sostenuta da Gloria Nicoletti, che dice di aver visto la stessa cosa.

“Vi siete guardati con un cenno, per dire ‘a dopo’”, racconta. Morena oggi a Uomini e Donne, subito, si difende: “Non c’è stato, non avrei problemi a dirlo. Lui l’ha fatto magari e non me ne sono resa conto”. Intanto, anche Giovanni nega. Si riaccende così un litigio tra Margherita e Morena, la quale tuona: “Ma con chi pensi di parlare? Non te lo permetto. Lasci passare che io sia una donna facile e che cerchi di sedurre uomini impegnati”. Non si ferma neppure la De Santi: “Cosa vai a rompere le scatole? Guardava anche a me. Ti ha ammiccato anche adesso e hai contraccambiato”.

Spunta fuori il discorso legato a Claudia D’Agostino, con cui Morena ha avuto già più di uno scontro. La dama ammette di non avere intenzione di avere alcun chiarimento con lei. Claudia torna così ad accusare Morena di essersi intromessa tra lei e Giorgio, chiedendo a quest’ultimo di prendere un caffè insieme dopo un rifiuto. Il cavaliere l’ha poi nuovamente rifiutata, nelle scorse puntate. Oggi si accendono delle tensioni tra Claudia e Giorgio. Lei si dice pronta a togliere l’esclusiva al cavaliere, qualora lui decidesse di conoscere altre donne.

Ed ecco che Giorgio fa scendere una persona che vorrebbe conoscerlo, ovvero Giulia, volto della passata edizione del Trono Over. Dopo la presentazione di lei, il cavaliere dice di non voler iniziare una conoscenza perché non l’ha colpito. In studio, Tina Cipollari e Gianni Sperti non credono alle parole di Giorgio, convinto che stia fingendo di non essere interessato a Giulia per evitare di passare troppo negativamente con il pubblico e con Claudia. Quest’ultima, però, precisa che le conseguenze ci saranno indipendentemente dalla sua scelta finale, visto che alla fine ha fatto scendere Giulia.

Infatti, la D’Agostino ammette di voler conoscere anche lei altre persone. Intanto, Tina non si ferma e si scaglia contro Giorgio, ritenendo che sia furbo e che usi strategie.

Uomini e Donne: Gemma con le spalle al muro

La puntata va avanti con Alessio Pili Stella e Gaia a UeD. Quest’ultima lo accusa di voler solo stare al centro dell’attenzione e poi chiude la conoscenza, tornando a sedere al suo posto. Per Alessio arriva, intanto, Naomi, una donna che vorrebbe conoscerlo. Il Trono Over si riprende la scena, con tensioni e scontri. E non finisce qui, perché è poi il turno di Gemma Galgani. Maria De Filippi le chiede se ha preso una decisione su Salvo, giunto in studio per conoscerla.

La dama torinese si dice disposta ad andare con lui a cena, ma ammette di non essere per nulla attratta. Questo porta Gianni e Tina ad attaccarla, convinti che sia inutile cenare con un uomo che non le piace, illudendolo. Lo stesso Salvo dichiara di non essere disposto ad andare a cena con Gemma con la consapevolezza di non piacerle e si dice pronto ad andare via. La Galgani trova che sia giusta questa reazione, ma continua a dichiarare che a una cena con lui non direbbe di no. Sembra che la dama torinese voglia solo trovare un modo per passare del tempo in compagnia di qualcuno, sfruttando l’arrivo di questo cavaliere.

Interviene all’improvviso Raffaele. L’anziano cavaliere stronca la storica dama: “Ma perché deve prendere in giro una persona? Io non capisco. Io sto dicendo la verità”. Raimondo dà ragione a Raffaele. A questo punto, Salvo si rifiuta di andare a cena con Gemma, la quale accetta tranquillamente la sua decisione.

Si va avanti con Gianmarco Steri, che ha portato in esterna Liane. Con la corteggiatrice c’è stata un’esterna carina e simpatica, durante la quale lui le ha criticato il taglio dei capelli.