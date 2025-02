Uomini e Donne, Margherita fa a pezzi Morena: Maria corre ai ripari

La puntata di Uomini e Donne, in onda il giorno di San Valentino, inizia con il Trono di Tina Cipollari. La tronista/opinionista ha portato in esterna Angelo, il quale l’ha invitata in un ristorante di lusso. Qui sono arrivati a bordo della Ferrari di lui. Tina continua a generare tante risate con queste sue uscite e anche in studio, dove palesa la sua voglia di trovare un uomo ricco e che non abbia tanto tempo libero da trascorrere con lei. Maria De Filippi da sapere che Angelo ha detto alla redazione di volere anche un contatto fisico con la Cipollari, partendo da un bacio.

L’opinionista sembra tirarsi indietro, affermando che lei dà molta importanza a questi gesti, che dovrebbero avvenire in modo naturale. Ma ammette di non sapere quando potrà esserci questa svolta. Intanto, in studio arriva anche Cosimo, il quale attira l’attenzione di Tina con i suoi jeans attillati. Inoltre, il corteggiatore fa entrare il suo nuovo regalo, un bel mazzo di rose rosse (72) e una scatola contenente una collana. Non solo, Cosimo le propone di andare insieme a Parigi. La Cipollari precisa di volere due stanze separate, nell’albergo con spa che lui ha scelto.

Arriva un nuovo aspirante corteggiatore, Giuseppe, che si presenta con un video, tramite il quale mostra le sue auto e la vista dalla terrazza di casa sua. Tina decide di non accettare la sua proposta di iniziare una conoscenza. Non solo, decide di eliminare Michele, corteggiatore che da giorni aveva lasciato in sospeso. Quest’ultimo non convince la Cipollari perché ha tanti figli e nipoti. “Non c’è modo di continuare, io ho fatto già i miei calcoli”, dichiara la speciale tronista.

Uomini e Donne: Morena vs Margherita, torna in scena Cusitore

La puntata va avanti con Giovanni, Mario Cusitore, Morena e Margherita. Non mancano le tensioni in questo blocco, con le due dame in contrasto. Margherita racconta di aver visto Morena, quando si è conclusa la precedente registrazione, avvicinarsi a Giovanni, tentando di sedurlo con un Mikado. “Dai su Tina non ci provare! Ti prego! Abbassiamo Tina”, così De Filippi tenta di fermare la Cipollari, quando quest’ultima vorrebbe che Morena mostrasse a tutti come avrebbe provocato Giovanni. Alla fine, riesce nel suo intento e con tranquillità la dama mangia un Mikado.

La padrona di casa continua a far tenere spento il microfono di Tina, per evitare che si lasci andare a doppi sensi e parole spinte. Morena non si è fermata qui con Giovanni, ma dopo aver tentato di attirare la sua attenzione lo contatta tramite cellulare. Lui oggi conferma di aver nuovamente rifiutato la dama, convinto nel voler proseguire solo con Margherita. Quest’ultima è furiosa e chiede all’altra dama di ridimensionarsi. “Io ero uscita con lui, che ha poco chiuso”, replica Morena. “Se hai un po’ di dignità non continui. Hai fatto la stessa cosa con Mario”, tuona Margherita.

“Se un uomo ti rifiuta per quale motivo continui a stuzzicarlo? Cerca di costruire qualcosa di sensato qua dentro. Non è lui che ti ha guardato, sei tu, è diversa la cosa. Hai rotto i co****ni a me ora”, continua. La dama riceve l’applauso dei presenti e, in particolare, di Claudia D’Agostino, che si è ritrovata di recente nella stessa situazione di Margherita.

Le cose, però, tra lei e Giovanni non stanno andando nei migliori dei modi. Margherita è infastidita dall’intromissione di Morena e racconta che lui le ha già detto che la ama. Maria De Filippi vuole vederci chiaro e il cavaliere spiega che solitamente quando prova forti emozioni si lascia andare con un ‘ti amo’.

Dopo i fraintendimenti con Giovanni, Margherita ha scritto a Mario nei giorni scorsi. “Non mi devi mettere i paletti allora”, tuona il cavaliere, al quale è stato imposto da lei di non conoscere anche con Morena. Esce fuori che Cusitore ha cercato un contatto Morena, dopo averla vista triste in puntata, nei giorni precedenti.

Alla fine, dopo tutto questo show, Margherita oggi a UeD decide di chiudere con Giovanni, convinta che non dia importanza a certe parole, come un ti amo.