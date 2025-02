Uomini e Donne, Over attenti ai camerini vicini! Palo fa sprofondare

Claudia D’Agostino dà inizio alla puntata di Uomini e Donne di oggi, llamentando alcune mancanze da parte di Giorgio. La loro conoscenza comunque va avanti. Torna a sedere al centro studio Gemma Galgani, con Gian Piero. Come previsto da Tina Cipollari, la dama torinese decide di chiudere questa conoscenza, in quanto non le è scattato nulla. Nonostante questo, Gemma ci tiene a fare dei complimenti a Gian Piero per come si è comportato durante questi pochi giorni. Il cavaliere oggi ammette che neanche in lui è scattato qualcosa di speciale. Le tensioni si accendono con Alessio Pili Stella e Gaia.

Dopo le polemiche della scorsa settimana, la dama dichiara di essere arrivata a una conclusione: non si capiscono. Non solo, fa presente che ci sono delle contraddizioni in ciò che dice e fa il cavaliere. Gaia si sente svilita come donna, vedendo lui come “un ghiacciolo” quando si avvicina. Pili Stella le sempre ha precisato che non è il suo prototipo, ma che gli piace. Il suo comportamento per Gaia andrebbe a smentire la seconda parte, in quanto lui non le avrebbe dimostrato alcun interesse a livello fisico. Interviene Francesca, che di recente ha concluso in lacrime la sua conoscenza con Alessio, per rivelare. La dama dice di aver ascoltato una conversazione telefonica di Gaia con un’altra persona, avendo i camerini vicini:

“Non hai parlato benissimo di lui, ma sono fatti vostri. Ma hai parlato anche male di me, mi stavi criticando sul fatto che a fine puntata parlo con Alessio. Ridevi e mi prendevi in giro con la persona cui stavi parlando”

Quest’anno non è la prima volta che si aprono questioni legate ai camerini vicini, che permettono di ascoltare le conversazioni telefoniche degli altri. Solo qualche giorno fa, Morena si è scagliata contro Claudia D’Agostino, dopo averla sentita parlare male di lei con qualcuno. Insomma, dame e cavalieri dovrebbero stare un po’ più attenti a ciò che dicono nei loro camerini. Gianni Sperti trova strano il fatto che Francesca continui a dare retta a Pili Stella dopo ciò che è accaduto tra loro.

L’opinionista ritiene che se dovesse di nuovo avere una delusione da Alessio non dovrebbe neppure piangere. Addirittura la dama arriva a chiedere al cavaliere di trascorrere una serata insieme, in quanto crede che ci siano ancora cose irrisolte tra loro. Pili Stella le dà l’ennesimo palo, non accettando la proposta. Questo fa sprofondare Francesca. Intanto, Gaia decide inaspettatamente di continuare la conoscenza e stupisce. In particolare, Gianni è Agnese trovano triste il fatto che la giovane dama abbia deciso di andare avanti sebbene lui le abbia dimostrato di non essere coinvolto.

A convincere Gaia sono anche i fiori che Alessio fa arrivare per lei in studio. Pili Stella, nel frattempo, anticipa di essere pronto a conoscere altre persone e di non essere infastidito di fronte a un’eventuale decisione simile di Gaia.

Uomini e Donne: Gianmarco supera il suo record, Maria difende Francesca

Si passa poi a Gianmarco Steri, il cui blocco inizia con una divertente clip con protagonisti i suoi amici, che tanto hanno conquistato Maria De Filippi. I tre ragazzi romani hanno di nuovo accolto le aspiranti corteggiatrici del tronista. Arrivano così altre 100 ragazze in studio per delle nuove selezioni. La conduttrice fa sapere che le richieste per Gianmarco sono diventate 11mila.

Dopo di che, la padrona di casa si concentra su Francesca Sorrentino, la quale dice di aver deciso di non fare esterne perché era delusa da Gianmarco Meo. La tronista dichiara di aver scoperto che il suo corteggiatore aveva fatto la richiesta, inizialmente, per partecipare al programma sedendo sul Trono. Francesca dice di non fidarsi di lui. A questo punto, Gianmarco si dice stufo di questa situazione. Le anticipazioni segnalano che la Sorrentino fa alla fine una triste scelta, arrivando fino all’ultimo minuto ad accusare Meo e poi a uscire con Gianluca Costantino.

“La verità è che da quando è arrivato Gianluca, tu Francesca non ci hai visto più nulla”, tuona Tina Cipollari contro la tronista nella puntata di oggi. “Ogni settimana lo accusi di qualcosa, non può stare a fare il burattino là”, continua l’opinionista. De Filippi prova a far riflettere Gianmarco, che si alza per andare via, stufo di essere sempre sotto gli attacchi della tronista. Mentre la conduttrice difende Francesca, Gianni sostiene il pensiero di Tina.

“Bisogna essere obiettivi e non parlare perché sta antipatico Gianluca, che è stato accusato dall’inizio per essere stato al Grande Fratello”, sostiene De Filippi. Tina corre a riprendere Gianmarco, quando Maria si dice convinta che abbia sbagliato ad andare via. “Se ci tieni tanto te ne vai?!”, chiede furiosa Maria.