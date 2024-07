d’Urso disoccupata, ira Elodie, Salemi incinta: 10 chicche di gossip

Francesca Pascale e Paola Turci hanno divorziato. Dopo due anni di matrimonio, la love story è evaporata. Già firmate le carte e ognuna per la propria strada. Il motivo della rottura? Pare che da un anno le liti di coppia avessero reso ingestibile il rapporto. Da qui la scelta di troncare e chi si è visto si è visto.

Giulia Valentina, storica fidanzata di Fedez prima che lui si mettesse assieme a Chiara Ferragni, ha annunciato di essere incinta. E proprio la Ferragni, non appena ha adocchiato il post Instagram tramite il quale Valentina ha fatto sapere di essere in dolce attesa, ha piazzato un cuoricino in omaggio alla lieta notizia. Giulia ha ricambiato a sua volta con il medesimo gesto. Finalmente qualcuno che va d’accordo.

A proposito di Chiara Ferragni, l’influencer è tornata a puntare su Instagram sulla ‘carta’ dei figli. Non li può inquadrare. Quindi che fare? Farli intervenire, ma senza riprenderli in viso. Forse sarebbe meglio evitare di continuare a esporli, anche indirettamente. Meno like, ma più etica.

Giulia Salemi è incinta, aspetta un figlio assieme a Pierpaolo Pretelli. Superati i periodi bui, i due ex gieffino sono ora pronti a mettere su famiglia.

Restando in tema di dolci attese, Ludovica Valli ha rivelato che il suo terzo bebè sarà una femminuccia. Dunque tra qualche mese appenderà sul portone di casa un bel fiocco rosa.

Si mormora che Elodie e Iannone, che nei giorni scorsi sono stati a Manchester, proprio in terra inglese abbiano litigato. Chi Magazine ha riferito che chi li ha visti all’aeroporto ha notato un clima di coppia assai teso. Rientrati a Milano, però, pare che si fossero già messi tutto alle spalle. L’amore non è bello se non è litigarello.

Francesco Chiofalo ha annunciato di essersi lasciato con Drusilla Gucci e che stavolta non c’è spazio per ricucire perché sono accadute cose “molto gravi”. Come al solito “Lenticchio” prova a rendere ultra drammatica qualsiasi sua sfortuna, a patto che lo sia davvero, visto che gli scettici sussurrano che sia l’ennesima mossa mediatica per far parlare di sé.

Belen Rodriguez a Discovery con due programmi. Chi sono coloro che ne hanno fatto le spese? Elettra Lamborghini e Giulia De Lellis, entrambe sotto l’ala protettrice dell’agente Francesco Facchinetti. Si mormora che quest’ultimo sia nero per come sono andate le cose. Pazienza!

Mediaset e la Rai hanno svelato i loro palinsesti. Nessuna traccia di Barbara d’Urso. Discovery presenterà ufficialmente la sua offerta a settembre. Se non spunterà nemmeno lì il suo nome, per ‘Barbarella’ si prospetta un altro anno da ‘disoccupata’ della tv. Tempi magri per l’ex Lady Cologno.

Chi invece va fortissimo in tv è Stefano De Martino. Non solo ha conquistato la guida di Affari Tuoi, ma ha pure messo le mani su Sanremo 2027. Mica male!