Rai palinsesti, 6 chicche: trombati, ignorati e De Martino a Sanremo

Il 19 luglio è giunto e la Rai ha svelato le sue carte per il 2024/2025, presentando i palinsesti. Diverse le news interessanti da evidenziare. Stefano De Martino guiderà Affari Tuoi, e questo si sapeva. Non era noto invece che ci fosse la certezza che nel suo contratto fosse stata messa una clausola per coinvolgerlo nel Festival di Sanremo 2027. I vertici della tv pubblica, nel corso della conferenza stampa, hanno confermato che il conduttore è stato opzionato per il post Carlo Conti. Mica male per l’ex allievo di Amici.

Qualcuno si aspettava che da qualche parte spuntasse il nome di Barbara d’Urso. Nulla da fare. L’ex volto di Mediaset non ha ottenuto alcuno spazio in Rai, venendo ignorata. Discovery presenterà i palinsesti a settembre, è l’ultima spiaggia per ‘Barbarella’, altrimenti le toccherà stare ferma altri mesi.

Serena Bortone è stata ‘trombata’ oppure si è ‘auto esclusa’ dalla tv di Stato, dipende come si vuole giudicare la sua vicenda. Non ha alcun programma sul piccolo schermo, ma ha accettato di condurne uno radiofonico. I vertici hanno raccontato di averle proposto due trasmissioni tv e che lei le ha rifiutate. Vero, però si sussurra che le due proposte fossero zeppe di clausole sul non parlare di questo e di quello. Insomma, c’è pure la versione che sostiene che la giornalista sia stata messa nelle condizioni di rifiutare.

Alessandro Cattelan, il golden boy della tv? Zero programmi per lui, nemmeno su Rai Due o Rai Tre. “Work in progress” hanno risposto i dirigenti di Viale Mazzini quando gli è stato fatto notare che il presentatore non figurava nei palinsesti. Che vuol dire work in progress lo capiremo più avanti, per il momento c’è una certezza: Cattelan è orfano di trasmissioni.

Chi sperava che alla fine arrivasse una sorpresona con l’annuncio di uno show di Fiorello si è dovuto ricredere. Lo showman ha salutato tutti, bye bye ‘Mamma Rai’… Da segnalare anche il ritorno in Rai dopo anni con un proprio programma di Teo Mammucari. Guiderà Lo spaesato, trasmissione comica inedita.

Inoltre meritano una menzione Massimo Giletti e Roberto Saviano che saranno protagonisti su Rai Tre. Lo scrittore torna con Insider dopo lo stop dello scorso anno, il giornalista piemontese timonerà Lo Stato delle Cose, spazio aperto al Paese reale attraverso faccia a faccia, conversazioni, piazze e filmati.