Rai2 palinsesto ufficiale, 15 novità: new entry e un gran ‘trombato’

La Rai ha svelato i palinsesti della prossima stagione. Tante le novità riguardanti la seconda rete. Fiorello sostituito da Carolina Di Domenico e Andrea Perroni, Andrea Delogu entra nella fascia pomeridiana, Elisabetta Gregoraci relegata in seconda serata, Sanremo Giovani in onda dal 12 novembre al 10 dicembre e tanto altro. Da segnalare l’assenza clamorosa in palinsesto di Alessandro Cattelan. I vertici, interrogati sulla vicenda, hanno tagliato corto: “Work in progress”. Fatto sta che il conduttore non ha alcuno show.

Di seguito la lista dei nuovi programmi e delle nuove trasmissioni: