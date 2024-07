Fiorello ufficialmente sul Nove? “Amadeus l’ha convinto”, c’è un ma

Nuovo importante acquisto per il Nove. Pochi mesi fa, Amadeus ha annunciato il suo addio alla Rai, firmando un contratto con Discovery. Nonostante le importanti proposte della Rai per farlo restare, il conduttore ha deciso di buttarsi in una nuova avventura, abbandonando l’azienda in cui ha lavorato per tanti anni proprio all’apice del suo successo. Stando alle indiscrezioni, il suo “Affari Tuoi” andrà a Stefano De Martino, mentre Amadeus si porterà “I Soliti Ignoti” sul Nove. In contemporanea all’uscita di Amadeus, anche Fiorello ha deciso di lasciare il suo programma di successo “Viva Rai 2″, senza però dare dettagli sul suo futuro lavorativo.

Il comico non ha infatti svelato quando sarebbe tornato in televisione né tantomeno dove, dichiarando solamente che sarebbe stato in cerca della “prossima idea“. Certo è che, negli ultimi mesi della messa in onda di Viva Rai 2, Fiorello non si è fatto problemi a lanciare varie frecciatine alla Rai, soprattutto durante il caso Scurati che ha coinvolto Serena Bortone. Nonostante ciò, il siciliano non ha mai annunciato il suo addio alla tv di Stato. Al contrario, qualche giorno fa si è parlato di un suo possibile programma nella fascia notturna del palinsesto. Tuttavia, poco fa, Dagospia ha dato una notizia che ha lasciato in tanti a bocca aperta.

A quanto pare, dopo tanta insistenza, Amadeus avrebbe finalmente convinto il suo grande amico a sbarcare insieme a lui sul Nove. La firma del contratto dovrebbe essere entro fine luglio e, il prossimo settembre, lo showman sarebbe pronto per debuttare con un nuovo programma. Dunque, il tutto pare essere già ufficiale. Tuttavia, è subito arrivata una smentita. Poco dopo lo scoop di Dagospia, l’Adnkronos ha invece assicurato che lo showman non andrà a Discovery, ma resterà fermo per un anno prima di decidere cosa fare.

Nel frattempo, Fiorello non si è ancora espresso a riguardo. In queste settimane, il comico si sta godendo a pieno la sua famiglia. Dopo aver festeggiato i 18 anni della figlia Angelica, sta trascorrendo giorni di vacanza con la sua famiglia in Sicilia. Inoltre, la figlia di sua moglie Susanna Biondo, Olivia Testa, pare essere incinta del suo compagno. Non resta che attendere per capire quale sarà, invece, la sua decisione sul piano professionale.