Fiorello diventa nonno: Olivia Testa (la figlia della moglie) è incinta

Fiorello sta per diventare nonno per la prima volta. A rivelarlo è il settimanale Diva e Donna, che ha parlato di una presunta gravidanza di Olivia Testa, la prima figlia della moglie Susanna Biondo, avuta con l’ex Edoardo Testa. Quando Susanna conobbe Fiorello, Olivia aveva solamente due anni, motivo per il quale il legame tra i due è così profondo. Per Fiorello, infatti, Olivia è proprio come una figlia e ha parlato spesso del loro rapporto. Proprio pochi mesi fa, aveva detto ironicamente di non essere il suo papà naturale, bensì il suo papà “frizzante”. Ebbene, pare proprio che Olivia sia incinta del suo compagno, regalando al comico il suo primo nipotino o nipotina.

Olivia Testa è incinta: Fiorello nonno per la prima volta

Olivia Testa è nata nel 1994 e aveva solamente due anni quando, nel 1996, Fiorello ha iniziato una relazione con sua madre, Susanna Biondo. Da allora, insieme sono riusciti a creare una bellissima famiglia, coronata poi con l’arrivo di Angelica, figlia di Fiorello e Susanna, nel 2006. Proprio pochi giorni fa, Angelica ha festeggiato i suoi 18 anni e al suo fianco c’erano ovviamente mamma, papà e la sorellona Olivia. Sebbene la 30enne viva all’estero, continua ad essere molto legata alla famiglia, cercando di non perdersi dei momenti così importanti.

Tuttavia, adesso, con l’arrivo di un bebè, chissà se Olivia deciderà di tornare in Italia per stare vicino ai genitori. Naturalmente, è necessario specificare che la diretta interessata non ha ancora confermato la notizia, motivo per il quale si tratta ancora di un’indiscrezione da prendere con le pinze.

Certo è che, sembra essere proprio un periodo d’oro per Fiorello. Dopo l’addio a Viva Rai 2, il comico si sta godendo a pieno la famiglia. Dopo la festa dei 18 anni di Angelica, il conduttore ha accompagnato la figlia nel suo debutto al Teatro Antico di Taormina, dove ha suonato con il pianoforte. Inoltre, il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti della vacanza, dove è presente anche il fidanzato della 18enne, che sembra avere già un buon rapporto con il “suocero“. Insomma, una meravigliosa famiglia felice, alla quale pare si aggiungerà presto un bambino o bambina.