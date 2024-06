Angelica Fiorello compie 18 anni: il ballo commovente con papà

Angelica Fiorello, la figlia del comico siciliano, ha compiuto 18 anni. Ieri sera, 29 giugno, la neo 18enne ha festeggiato questo compleanno così importante con una grande festa circondata dalle persone a lei più care. Ovviamente, non poteva mancare la sua famiglia e papà Fiorello, che non ha potuto evitare di commuoversi vedendo la sua piccolina raggiungere la maggiore età. Per l’occasione, Angelica ha indossate un elegante abito rosso senza spalle e a balze. Difatti, il colore del party era proprio il rosso, come si può vedere anche dallo stile della grande torta a forma di 18 con varie decorazioni proprio dello stesso colore dell’abito.

Molti degli invitati hanno condiviso varie foto e video della festa, dove è stato possibile vedere anche un commovente ballo padre-figlia tra Angelica e Fiorello. Al momento delle spegnimento delle candeline, Angelica ha voluto tutta la sua famiglia dietro la torta, con mamma Susanna Biondo, la sorella Olivia (nata dalla precedente relazione di Susanna con Edoardo Testa) e Fiorello, che ha dato un tenerissimo bacio sulla guancia alla figlia.

Insomma, una serata realmente emozionate per il comico, che da più di un mese è in “ferie” dopo aver detto addio alla sua trasmissione di successo, “Viva Rai 2″. Fino a qualche giorno fa, infatti, si trovava in Salento per godersi qualche giorno in vacanza insieme alla sua famiglia.

Fiorello e il futuro in Rai

Lo scorso maggio, Fiorello ha chiuso per sempre “Viva Rai 2”: Il prossimo autunno, lo spazio mattutino occupato dal morning show di Rosario Fiorello sarà sostituito da “Binario 2″, trasmissione che vedrà la conduzione di Andrea Perroni e Carolina Di Domenico. Si tratta di uno show d’intrattenimento, che punterà nuovamente sulla satira e l’ironia. D’altro canto, si vocifera che il comico siciliano sia interessato a creare un programma sullo stile di “Indietro tutta“, storica trasmissione di Renzo Arbore, andando in onda in una fascia notturna.

Al momento, però, non ci sono ancora certezze a riguardo. Bisognerà aspettare i prossimi mesi per capire meglio il futuro lavorativo di Fiorello che, per ora, si sta godendo a pieno la sua famiglia.