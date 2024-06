Rai: Viva Rai2 chiude i battenti, scelti già i sostituti di Fiorello

Viale Mazzini ha voglia di fare pulizia. La notizia era già nell’aria da un po’ ma ora arriva la conferma: Fiorello non tornerà con Viva Rai2. Il Mattin Show ideato da Fiorello e condotto insieme a Fabrizio Biggio e Mauro Casciari non tornerà nonostante il record di ascolti. Viva Rai2 infatti aveva regalato alla rete oltre il 20% nella fascia mattutina, ma la cancellazione era già stata annunciata. Quando Fiorello ha chiuso la stagione ha dato l’addio ai suoi telespettatori e li ha salutati con un ‘‘ci vedremo alla prossima idea”, segno che già anche il conduttore sapeva che i giochi erano fatti.

TVBlog ha dato in esclusiva l’anteprima di quello che ha intenzione di fare Rai 2 per la sua mattina: il format è già praticamente pronto. Ma non solo, anche i conduttori che prenderanno il posto di Fiorello hanno già un nome e li conosciamo molto bene. Insomma, tutto è deciso, vediamo chi accompagnerà le mattine degli italiani dalla prossima stagione.

La scelta della Rai: Binario 2, fuori Fiorello e dentro Perroni e Di Domenico

A partire da Settembre, per tutta la settimana dal lunedì al venerdì, nella fascia che va dalle 7 alle 8, gli italiani si sveglieranno e si avvieranno alla loro giornata con un programma tutto nuovo. Si chiamerà Binario 2 e avrà come location una vera stazione. Ancora non è stata scelta, ma sappiamo che i conduttori intratterranno telespettatori e viaggiatori direttamente da un binario vero e proprio. Comicità e satira in pieno stile Viva Rai 2 ma senza Fiorello, al suo posto due volti conosciuti al pubblico. Andrea Perroni, figura storica del Radio 2 Social Club verrà affiancato da Carolina Di Domenico, che ha una lunga esperienza sia in radio che in tv.

La Di Domenico infatti ha debuttato proprio in Rai nel 1999 alla conduzione del Disney Club. Nel 2007 Pippo Baudo stesso la nominò membro della commissione artistica per Sanremo Giovani e da allora la sua carriera ha preso il volo, tra programmi musicali fino a condurre l’Eurovision insieme a Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio nel 2021 e 2022 anche in veste di presentatrice dei voti della giuria. Insomma la Rai ha scelto già i sostituti di Fiorello e ha già in mente il format. Vedremo a Settembre se anche gli ascolti replicheranno il successo di Viva Rai 2.