Palo a Signorini, Milly ok, Facchinetti nero per De Lellis: retroscena

Estate rovente non solo sul termometro, ma anche nei corridoi della tv. Alfonso Signorini e Milly Carlucci sono al lavoro per ‘partorire i cast del Grande Fratello e di Ballando con le Stelle mentre si mormora che Francesco Facchinetti sia nero dopo aver visto due sue assistite arci note, vale a dire Giulia De Lellis ed Elettra Lamborghini, spodestate da due show per far posto a Belen Rodriguez. A rivelare i retroscena ‘sotterranei’ del piccolo schermo ci ha pensato Dagospia.

Si parta proprio dalla showgirl argentina. Nei giorni scorsi Discovery ha annunciato ufficialmente che la Rodriguez è stata ingaggiata e che le saranno affidate le conduzioni di Only Fun – Comico Show, in onda su Nove, e Amore alla prova – La crisi del settimo anno, trasmesso su Real Time. A farne le spese la Lamborghini e la De Lellis che, in comune, hanno l’agente, ossia Facchinetti. Dagospia ha fatto sapere che il fu Dj Francesco “l’avrebbe presa malissimo”. Passerà…

Capitolo Grande Fratello. Alfonso Signorini, assieme al suo staff, sta lavorando al cast che anche per la stagione che inizierà a settembre sarà composto da nip e vip. Tra i concorrenti famosi, fino a qualche giorno fa, era dato per certo e blindato Ron Moss, il mitico Ridge di Beautiful. L’operazione pareva che fosse chiusa e invece, alla fine, sarebbe saltata in aria. Motivo? Si mormora che non ce la si sia fatta per una questione di budget. Pazienza…

Milly Carlucci invece starebbe continuando a inserire tasselli. L’ultimo concorrente che starebbe per mettere sotto contratto? Il giornalista Alan Friedman, 68 anni, che sarebbe una sorta di Antonio Caprarica della scorsa edizione. La firma, ha fatto sempre sempre Dagospia, non sarebbe ancora giunta ma non sarebbe nemmeno così lontana. Pare invece fatta per Federica Pellegrini, Luca Barbareschi, Furkan Palali (Fikret di Terra Amara), Nina Zilli, Enrica Bonaccorti, Marina Morgan, Massimiliano Ossini, Francesco Paolantoni e Sonia Bruganelli.

La signora Carlucci sarebbe inoltre in pressing per avere Alessandro Matri, marito dell’ex velina Federica Nargi, e Melissa Satta. Tramontata l’ipotesi Barbara d’Urso, casomai fosse esistita. Nulla da fare pure per avere Belen Rodriguez, che si è appunto accordata con Discovery.