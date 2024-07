Giulia Valentina è incinta, annuncio e reazione di Chiara Ferragni

Questa è un’estate piena di dolcissimi annunci! L’ultima vip a comunicare di essere in dolce attesa per la prima volta è Giulia Valentina, che lo comunica con un annuncio esilarante. Alcuni mesi fa si era già iniziato a speculare su una possibile gravidanza ma lei non aveva ancora detto niente. Lo ha fatto oggi con un video che è andato immediatamente virale.

Quando le celebrità si mostrano coi pancini sospetti bisogna sempre stare cauti, ma stavolta ci avevano visto tutti giusto. Quando l’influencer Giulia Valentina alcuni mesi fa aveva postato delle foto di un servizio fotografico in cui si barcamenava con inquadrature e angolazioni strategiche, i suoi followers avevano già capito che stesse nascondendo qualcosa. Ma come per sua abitudine, Giulia ha deciso di fare le cose in modo diverso. Nessuno dei classici annunci, nessuna foto dell’ecografia, nessun servizio fotografico professionale con il pancione, bensì uno sketch divertentissimo.

L’annuncio di Giulia Valentina è virale e spunta il like di Chiara Ferragni

Dopotutto, ognuno ha il diritto di comunicare le cose con i propri tempi. Giulia avrà preferito tenere il segreto per godersi il momento in modo intimo con le persone più vicine (Giulia Valentina non ha mai rivelato neanche l’identità del compagno con cui sta da sette anni) o per scaramanzia. I suoi followers non vedevano l’ora che la verità venisse fuori e oggi ha finalmente rivelato l‘arrivo del suo bebè. Su Instagram ha postato un video chiedendo un consiglio ai suoi fan, perché indecisa su cosa fare. E qui inizia a lasciare degli indizi.

Potrei fare una foto nuda con un velo addosso, ma sarebbe troppo sexy per me. Oppure potrei farmi dipingere un forno o un uovo che si schiude sulla pancia.

A questo punto era già chiaro, poi arriva la notizia! Giulia scherza dicendo che deve ancora pensarci su, poi finge di non chiudere il video e alzandosi rivela un bellissimo pancione. Nei commenti tutte le vip italiane si sono tuffate a congratularsi con lei, e tra loro un nome spicca tra tutti.

Chiara Ferragni ha lasciato un cuoricino sotto il post, ma perché dovrebbe stupirci? Perché Giulia Valentina è la ex storica di Fedez. Giulia e Fedez si sono frequentati per tre anni, per poi chiudere la loro storia nel 2016. Giulia e Chiara però sono unite non solo dal loro passato con il rapper: le due si conoscevano già da tempo, essendo entrambe due forti influencer dell’area milanese. Nel corso degli anni si sono riavvicinate, e questo commento alla notizia della gravidanza, dimostra che tra le due corre decisamente buon sangue. Vi lasciamo il post di Giulia Valentina a cui facciamo i migliori auguri!