Giulia Valentina e Chiara Ferragni oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Nelle ultime ore l’ex fidanzata di Fedez ha scritto pubblicamente alla moglie del rapper. L’imprenditrice digitale ha condiviso sul suo account Instagram un video nel quale spiega la complicata realtà in cui si trovano a vivere le donne ancora oggi. Una società prettamente maschilista dove non è facile emergere ed affermarsi. Un discorso – che potete vedere più in basso – che è piaciuto molto a Giulia.

Senza farsi alcun problema Giulia Valentina ha lasciato delle emoticon di applausi sotto l’ultimo video messaggio di Chiara Ferragni. Con quelle faccine l’ex fidanzata di Fedez ha dimostrato che appoggia in pieno e condivide il pensiero di The Blonde Salad. Chiara non è rimasta indifferente e ha replicato a Giulia con un cuore. Uno scambio di messaggi che è piaciuto molto ai fan.

“Giulia Valentina sei sempre stata grande, avresti potuto cavalcare l’onda con servizi, interviste e ospitate ma sei rimasta nel tuo. Ti meriti il meglio”, ha fatto notare una follower. Dopo la fine della lunga storia d’amore con Fedez, Giulia Valentina non ha mai parlato della loro separazione. La ragazza ha sempre portato rispetto nei confronti del matrimonio del cantante con Chiara Ferragni. “Rappresenti appieno ciò che significa dare il buon esempio. Sei un modello, grazie”, ha aggiunto un’altra fan.

Non è la prima volta che Giulia Valentina esprime parole di elogio e stima per Chiara Ferragni. Quando l’imprenditrice digitale ha ufficializzato la sua liaison con Fedez Giulia si è complimentata con l’ex compagno per la scelta fatta. La Valentina si è detta una fan della Ferragni da tempo, fin dai suoi esordi nel mondo della moda.

La storia d’amore tra Fedez e Giulia Valentina

Fedez e Giulia Valentina sono stati insieme per tre anni, dal 2013 al 2016. Una relazione seria, con tanto di convivenza a Milano. I motivi della rottura non sono mai stati svelati anche se pare sia finito l’amore tra i due. In passato la Valentina è apparsa nel videoclip di Magnifico, il popolare brano di Fedez e Giulia Michielin.

Dopo l’addio al cantante Giulia non è uscita allo scoperto con altri fidanzati. Federico Lucia, invece, è convolato a nozze con Chiara Ferragni nel 2018: la coppia ha un bambino, Leone, di due anni e mezzo ed è in attesa della secondogenita, che nascerà nella primavera del 2021.