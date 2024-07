Giulia Salemi incinta, primo figlio con Pretelli: l’annuncio, fan in tilt

Confermati i rumor di questi giorni: Giulia Salemi è incinta. Ebbene sì, l’ex gieffina ha appena annunciato che lei e Pierpaolo Pretelli aspettano il loro primo figlio. Una lieta notizia, che sta mandando in tilt i loro fan, che li seguono da quando la loro relazione è nata al Grande Fratello Vip. In questi giorni, girava la voce della gravidanza dell’influencer. Non avendo ancora conferme ufficiali da parte della coppia tanto amata dal pubblico italiano, quelle voci restavano delle semplici indiscrezioni. Ed ecco che proprio in questi minuti, Giulia ha annunciato che è in arrivo un piccolo o una piccola Prelemi.

Pioggia di commenti, tra complimenti e auguri, sotto l’annuncio condiviso su Instagram dalla coppia. La Salemi ha condiviso una foto che la ritrae con il pancino ben in vista, insieme al suo amato Pierpaolo. Solo un anno fa, giravano ancora voci che parlavano di una crisi di coppia, che aveva spaventato i loro fan. Ne hanno affrontato qualcuna in passato, ma fortunatamente tra loro è sempre tornato il sereno. Ora questa estate è decisamente diversa per entrambi. Giulia e Pierpaolo accoglieranno il loro primo figlio e, ovviamente, per lei non mancano i timori nel diventare mamma per la prima volta:

Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te… Mamma e Papà”

La Salemi è sicura di avere a fianco il papà che può dare il meglio a suo figlio. Per Giulia questa è la prima volta che diventa genitore. Al contrario, Pierpaolo ha già un figlio, il piccolo Leo. Il bambino è nato durante la sua passata relazione con Ariadna Romero, con la quale l’ex concorrente del GF Vip è rimasto in buonissimi rapporti. Ora Pretelli si prepara a diventare di nuovo papà e la gioia è immensa.

Non si sa, al momento, in quale mese di gravidanza si trovi Giulia Salemi e quando nascerà il suo primo figlio. Solitamente si attendono i tre mesi prima di annunciare pubblicamente la lieta notizia. Dunque, è probabile che la Salemi abbia appena superato il terzo mese di gravidanza. Se così fosse, il piccolo o la piccola Prelemi nascerebbe nei mesi invernali. Non resta che attendere per scoprirlo. Di sicuro, Giulia terrà aggiornati i suoi fan e rivelerà ulteriori dettagli in questi giorni e nelle prossime settimane.