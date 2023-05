Giulia e Pierpaolo, è crisi nera: “Situazione difficile”, cause svelate

Momento buio per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Pare che tra loro le cose non stiano procedendo nel migliore dei modi. Anzi, la coppia dei Prelemi – così definiti dai tantissimi fan – starebbe affrontando una situazione davvero complicata. Dunque chi aveva ipotizzato una brutta crisi tra loro, probabilmente ci aveva visto giusto. Oggi a parlare è Alessandro Rosica, con il suo profilo Instagram Investigatoresocial. L’esperto di gossip aveva promesso che avrebbe tenuto informati i fan su quanto sta accadendo.

Questo perché Giulia e Pierpaolo, per il momento, stanno evitando di confermare o smentire pubblicamente le ultime indiscrezioni. Solo nella giornata di ieri, Dagospia aveva rivelato che Pretelli viene già considerato come l’ex Salemi, svelando un nuovo retroscena. Ed ecco che Rosica in questi minuti fa sapere che i Prelemi avevano riprovato ad andare avanti. Va ricordato che nei mesi scorsi i due avevano già affrontato una crisi, per poi ritrovare la serenità anche grazie al sostegno del loro amico Alfonso Signorini.

L’unico dettaglio positivo è che l’esperto di gossip fa comunque sapere che “ci stanno riprovando”. Quindi questo fa capire che effettivamente non è tutto perduto. Nonostante questo, Rosica ammette che per Giulia e Pierpaolo oggi “la situazione sembra molto difficile”. Pare che tra le cause di questa brutta crisi ci sia il “poco rispetto”.

Molti fan rimarranno male di fronte a questa nuova indiscrezione. Infatti, sono tanti coloro che si sono affezionati a questa coppia nata sotto le luci dei riflettori, quelli della Casa del Grande Fratello Vip 5. Da allora molti continuano a sostenerli e oggi a sperare che possa tornare il sereno. In tutto questo, Rosica ammette di essere dalla parte di Giulia Salemi.

Quindi sembra che il “poco rispetto” ci sia stato da Pierpaolo Pretelli. In ogni caso, ora tocca solo a loro cercare di recuperare ciò che può essere ancora recuperato oppure chiudere definitivamente questa love story che ha appassionato molti telespettatori. L’esperto di gossip ci tiene comunque a precisare che Pierpaolo “è un ragazzo strabiiante e simpatico”.

Detto ciò, non può non svelare un retroscena su Pretelli. Pare che quest’ultimo non sia pronto a costruire una famiglia con Giulia Salemi “dopo la scottatura con la sua ex che l’ha destabilizzato e non poco”. Infatti, Pierpaolo dalla sua passata relazione con Ariadna Romero ha avuto un figlio, Leonardo. C’è chi in passato aveva sperato di rivedere i due tornare a formare una coppia.

Ma entrambi hanno ormai voltato pagina e per il bene del bambino sono attualmente in buonissimi rapporti. Il piccolo Leonardo ha anche accompagnato negli Stati Uniti Pierpaolo e Giulia. Con quest’ultima, infatti, il bimbo ha sempre avuto un bel rapporto. Ai fan non resta che attendere ulteriori aggiornamenti. Qualunque scelta prenderanno, ci penseranno Giulia e Pierpaolo a dare il loro annuncio.