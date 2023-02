Pare essere rientrata la crisi che ha colpito negli ultimi tempi una delle coppie più amata della tv, i “Prelemi”. Ad annunciarlo Giulia Salemi, che nell’ultima puntata di “Grande Fratello Vip” andata in onda lo scorso 20 febbraio ha rivelato che è tornato il sereno tra lei e il fidanzato. “Il cuore batte”, le sue parole. Com’è noto, i due, dopo due anni insieme, hanno recentemente confessato di aver vissuto un periodo turbolento, ma non hanno mai spiegato il perché di questa profonda crisi. Pierpaolo Pretelli, però, aveva rilasciato una dichiarazione che lasciava trapelare un possibile movente. “Bisogna riflettere sulle priorità della vita”, aveva detto. Un frase che sembra riferirsi ad una differenza di vedute importante tra i due ex vipponi. Ebbene, il settimanale “Chi” ha rivelato i motivi che si celano dietro la burrasca sentimentale di Giulia e Pierpaolo.

A quanto pare, la conduttrice italo – persiana avrebbe priorizzato eccessivamente il lavoro nell’ultimo periodo, dedicando pochissimo tempo al fidanzato. Pierpaolo avrebbe percepito una minore presenza mentale e fisica della fidanzata, che lo avrebbe portato a mettere in discussione la relazione. La Salemi, infatti, è impegnata dal lunedì al venerdì con il suo programma radiofonico su “R101”. Inoltre, è una presenza fissa in quest’edizione del “Grande Fratello Vip”, in cui ogni lunedì e giovedì si occupa di condividere il sentiment del pubblico durante la diretta del reality. D’altro canto, anche Pretelli sta vivendo un importante momento della sua carriera: oltre a condurre il “GF Vip Party” insieme a Soleil Stasi, è spesso ospite da Mara Venier nella sua Domenica In ed è uno dei protagonisti dello speciale “Tale e quale Sanremo”. Nonostante ciò, lo showman avrebbe bisogno di consolidare maggiormente il rapporto con la fidanzata.

L’ex velino è già padre del piccolo Leo, per cui, a questo punto della relazione, potrebbe voler passare allo step successivo. Nonostante i due abbiano sempre condiviso il sogno di costruire una famiglia, il successo professionale avrebbe causato un rallentamento nell’evoluzione della coppia. Secondo la rivista, la coppia sarebbe vittima di antichi stereotipi in base ai quali “in alcuni uomini può scattare anche un’inconsapevole competizione con la compagna, soprattutto quando quest’ultima è lanciata nella professione”. La stessa cosa sta accadendo a Chiara Ferragni e Fedez, che stanno vivendo un periodo di crisi dopo la debacle di Sanremo, in cui il cantante ha voluto a tutti i costi rubare la scena alla moglie. In ogni caso, i sentimenti dei “Prelemi” non sono mai stati messi in discussione. Per questo, i due hanno deciso di dare una nuova possibilità al loro amore, per la gioia di tutti i fan.