Il modello e ex velino ha voluto dire la sua sul diffcile periodo che lui e la fidanzata stanno vivendo in questi giorni

Pierpaolo Pretelli ha finalmente detto la sua sulla crisi ormai conclamata con Giulia Salemi. Non è infatti più un segreto che i due ex concorrenti del GF Vip, che all’interno della casa si erano conosciuti e innamorati, stiano vivendo in questo periodo un momento difficile. Non è dato sapere quali siano i motivi delle tensioni all’interno della coppia, ma l’unica certezza è che le cose non stanno andando bene e che i due stanno facendo di tutto per rimettere insieme i cocci.

Con un tweet pubblicato una manciata di ore fa, il modello e ex velino ha voluto dire la sua sulla delicata vicenda, concedendosi anche un piccolo sfogo nei confronti di chi avrebbe sicuramente voluto e potuto speculare sulla loro situazione. Nel cinguettio, Pretelli ha ammesso a sua volta che c’è una crisi in corso e ha voluto spiegare perché entrambi si sono sentiti di dire la verità, senza nascondersi. Il rischio, per l’appunto, era che le voci sul loro conto si trasformassero ben presto in assurde fake news vere e proprie. Qui sotto potete recuperare le parole di Pierpaolo.

Grazie a tutti per aver speso un attimo per farci arrivare tanto amore.

La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo ,ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia,senza pressioni❤️ — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) February 14, 2023

Le prime voci sulla crisi

Da giorni, online, si vociferava che l’aria in casa Pretelli fosse diventata irrespirabile. Alcuni utenti di Twitter, in modo particolare, avevano parlato di un presunto litigio fra i due, causato da un”tradimento” di Pierpaolo ai danni di Giulia. Sono persino spuntati i nomi di Soleil e Bianca Guaccero, ma si è ovviamente trattato di rumor completamente fuori strada.

In un primo momento, a smentire tutte le voci circolate sul web ci si è messo Alessandro Rosica, aka Investigatore Social, che sul suo profilo ha confermato che nei giorni scorsi i due avevano effettivamente litigato, negando però allo stesso tempo le voci di corna. Tuttavia, Rosica aveva anche tenuto a specificare che fra i due già era tornato il sereno. Evidentemente, la sua fonte certa al 100% non era poi così affidabile.

La conferma di Giulia Salemi

A sorpresa, la Persiana ha ufficializzato la crisi con il fidanzato in diretta su Canale 5, di fronte a milioni di telespettatori. Ieri sera, interrogata da Alfonso Signorini al GF Vip, Giulia Salemi ha ammesso che con il suo Pierpaolo sta vivendo un periodo difficile. L’influencer ha anche raccontato che i due stanno cercando di capire insieme se e come sarà possibile lasciarsi la tempesta alle spalle.