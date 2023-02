Fulmine a ciel sereno al Grande Fratello Vip. In apertura di puntata Alfonso Signorini si è avvicinato a Giulia Salemi, chiedendole conto delle voci circolanti in rete in queste ore; voci che vorrebbero lei e il suo compagno Pierpaolo Pretelli in forte crisi. A sorpresa l’opinionista italo-iraniana ha confermato in diretta televisiva di vivere un momento assolutamente complicato con l’ex velino di Striscia la Notizia. La giovane influencer è apparsa parecchio provata. E infatti le si sono inumiditi gli occhi di lacrime e la voce le si è spezzata nel rendere nota la crisi sentimentale.

“Sarò sincera, stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent’anni. Ma non sono volati piatti, non ci sono stati tradimenti, non è in discussione l’amore. Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la relazione, io spero di trovare una soluzione”, ha spiegato Giulia che poi si è interrotta sopraffatta dal pianto e dallo sconforto. Signorini, piuttosto stupito (ha affermato che non sapeva nulla della questione, chissà se è vero…), ha tentato di darle manforte, invitandola a mantenere la calma e dicendole che probabilmente tutto si aggiusterà.

“Siamo nati sotto le telecamere e so che è difficile chiedere privacy. Però mi auguro che ciò accada”, ha aggiunto la Salemi, nella speranza che i media non la ‘soffochino’ dopo la rivelazione (certo è che raccontare in mondovisione di essere incappata in una profonda crisi con il fidanzato non è proprio una mossa azzeccata se si vuole ottenere privacy. Ma tant’è).

Le esternazioni dell’opinionista hanno lasciato tutti a bocca aperta. Nello studio del GF Vip è calato un silenzio tombale. Sonia Bruganelli, inizialmente, ha creduto che si trattasse di uno scherzo organizzato dal conduttore. E invece no, tutto vero. Anche perché lo sconforto di Giulia è stato palpabile. La ragazza si vede che sta soffrendo. Non resi noti i dettagli del periodo difficoltoso vissuto con Pretelli. E pensare che fino a pochi giorni fa si parlava di progetti di matrimonio e figli.

A ciò va aggiunto che, nelle scorse ore, l’esperto di gossip attivo su Instagram Alessandro Rosica ha scritto che la coppia non si è parlata per giorni, salvo poi fare pace. Evidentemente invece la crisi non è per nulla rientrata e anzi si è fatta ancor più radicata e profonda. Resta da capire se c’è spazio per ricucire e rimettere in piedi il rapporto oppure no.