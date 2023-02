Giulia Salemi e Pretelli, nervi tesi: “Non si sono sentiti per giorni”

C’è davvero aria di crisi fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Per il momento una risposta definitiva a questa domanda non c’è, ma sono ad ogni modo emersi nelle scorse ore diversi spinosi dettagli riguardo ad una delle coppie apparentemente più solide dello showbitz italiano.

Non è dato sapere come sia nato il pettegolezzo, ma negli ultimi giorni via social (su Twitter, in modo particolare) si è parlato di un presunto tradimento di Pierpaolo Pretelli ai danni di Giulia, una “scappatella” che avrebbe alzato e di molto il livello di nervosismo all’interno della coppia. Si è persino parlato di corna con Soleil, Bianca Guaccero o addirittura con un uomo (?) ma è chiaro che si tratta soltanto di gossip spiccioli senza alcun fondamento di realtà.

#prelemi io sono basita e ringrazio il comportamento ambiguo di https://t.co/qI9WTJt0kT questi giorni hanno scritto che avrebbe tradito Giulia con la Guaccero Soleil e addirittura con un uomo di cui non hanno fatto il nome.oltre ad altre ragazze incontrate in discoteca.cosa puoi — farfallina_2021 (@farfallina_2021) February 13, 2023

Qual è dunque la verità rispetto agli attuali rapporti fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? A rispondere a questa domanda è stato Alessandro Rosica, aka Investigatore Social su Instagram. Con una Stories pubblicata poche ore fa, Rosica ha confermato che nei giorni scorsi il clima fra i due non è stato dei migliori: tuttavia, dopo un po’ di tensione, sarebbe finalmente tornato il sereno. Rosica, inoltre, ha smentito qualunque possibile voce legata ad un tradimento. Qui le parole dell’eserto di gossip (che tra l’altro è molto legato alla mamma di Giulia, Fariba):

“Avevano litigato e non si sono sentiti per qualche giorno. Nessun tradimento o roba del genere. Ieri hanno finalmente fatto pace. Fonte ufficiale, 100%.

Resteranno delusi tutti i fan dei Prelemi che avrebbero voluto saperne qualcosa di più sui motivi del loro litigio, che a questo punto resteranno segreti. Quel che più conta, in ogni caso, è che la coppia sia solida oggi come prima.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la loro ultima intervista insieme

L’ultima volta in ordine di tempo che il pubblico televisivo ha visto i due insieme è stato lo scorso 8 gennaio, in occasione di un’intervista esclusiva che i due hanno concesso a Silvia Toffanin a Verissimo.

Ospiti del salotto di Canale 5, i Prelemi hanno parlato del loro rapporto, ricevendo come da copione le classiche domande su matrimonio e figli in arrivo. Sotto pressing della Toffanin, Pierpaolo ha ammesso, fra il serio e il faceto, di aver pensato per la prima volta alle nozze proprio nello studio di Cologno Monzese. La verità è che, come precisato da Giulia, una proposta vera e propria non è in realtà mai arrivata. Anche per quanto riguarda i figli, inoltre, bisognerà aspettare.