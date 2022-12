Fariba Tehrani, salta il GF Vip: “Problema grave, è con Giulia e Pier”

Brutte notizie per tutti i fan più affezionati dei Prelemi che si aspettavano di vedere Fariba Tehrani fare presto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Alessandro Rosica in arte Investigatore Social, molto amico della donna, ha confermato che la madre di Giulia Salemi purtroppo non potrà entrare a far parte del cast del reality show di Canale 5.

Lo stesso Alessandro Rosica (che pochi giorni fa si scattava foto insieme a Fariba) aveva anticipato in anteprima la sua entrata nella casa più spiata d’Italia. Il re del gossip di Instagram aveva anticipato che la “Persiana” era entrata in quarantena e che sarebbe stata pronta a diventare ufficialmente una nuova vippona a partire dalla prossima puntata del GF Vip, in programma lunedì 12 dicembre. Ma purtroppo, alla fine, niente da fare per lei.

Nella giornata di oggi, Rosica ha pubblicato un comunicato riguardante l’amica, le cui condizioni di salute sfortunatamente non sarebbero buone. Ecco le parole di Investigatore social:

“Clamoroso! La notizia che non avrei mai voluto dare. Fariba ha scoperto un problema abbastanza grave, è uscita ieri dalla quarantena e sta passando questo momento delicato con la figlia e Pier. Ti sono vicino Fariba, la salute prima di tutto!”

Non è dato sapere con precisione che tipo di problema abbia Fariba. Ma stando alle frasi di Rosica è evidente che si tratta di qualcosa da non sottovalutare. Nel frattempo, almeno per il momento sui social di Salemi e Pretelli tutto tace sulla questione e anche Fariba non si è espressa nel merito.

Quali sono le nuove vippone in arrivo nella casa del GF Vip

Se in un primo momento nella casa avrebbero dovuto fare il loro ingresso tre nuove vip ora la situazione è evidentemente cambiata. Con il forfait inaspettato di Fariba Tehrani il reality show di Canale 5 dovrebbe a questo punto accogliere “solo” due new entry, i cui nomi sono già stati ampiamente anticipati dai bene informati.

I due personaggi che presto dovrebbero entrare a far parte del cast del reality condotto da Alfonso Signorini sono dunque Milena Miconi e Manuela Villa, perlomeno stando alle indiscrezioni apparse sulle riviste di gossip. Sconosciuta, per il resto, è la data del loro ingresso nella casa. Bisognerà inoltre capire se il team di autori di Signorini ha già in mente un sostituto per la stessa Fariba oppure no.