Giulia Salemi, parla mamma Fariba: “Pretelli ha 2 difetti, ecco quali sono”

I difetti di Pierpaolo Pretelli svelati di Fariba Tehrani. La madre di Giulia Salemi, influencer con la quale l’ex velino di Striscia la Notizia condivide una relazione sentimentale da circa un anno e mezzo, intervistata dal settimanale Nuovo Tv ha parlato del rapporto che lega i due giovani. Oltre ad aver fatto i consueti complimenti al ‘genero’, ha anche raccontato quali lati del suo carattere sono un poco spigolosi. Nessun attacco frontale, tantomeno nessuna mancanza di rispetto: Fariba ha soltanto sottolineato che nessuno è perfetto e che Pierpaolo non fa eccezione.

Innanzi tutto l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha spiegato di avere un solido legame con Pretelli, alimentato da affetto sincero e stima reciproca. In aggiunta ha smentito le voci che la vorrebbero come una madre invadente, troppo impicciona nella vita privata della figlia:

““Io e Pierpaolo nutriamo affetto sincero e rispetto reciproco. Al contrario di ciò che dicono le malelingue, ossia che sarei una madre invadente, lascio che Giulia sia più autonoma possibile. Anche se mi manca e mi piacerebbe sentirla tutti i giorni, li chiamo solo quando c’è bisogno, vado a casa loro quando Pier non c’è o quando mia figlia mi chiede di tenere il cagnolino, Prince Valiant”.

Quando il magazine le ha chiesto se il ‘genero’ oltre ad essere pieno di qualità e doti avesse anche qualche difettuccio, Fariba si è sbottonata:

“Un difetto di Pierpaolo? Cerca sempre l’attenzione totale ed esclusiva di Giulia ed è un bel po’ geloso. Ma compensa tutto questo con i suoi tanti pregi.”

Tutti peccati veniali che non hanno minato né il rapporto tra la Tehrani e Pierpaolo e nemmeno quelli tra quest’ultimo e la fidanzata. A proposito di fidanzata: continuano a circolare le voci che vorrebbero Pretelli e Giulia presto sposi e desiderosi di mettere su famiglia. Cosa c’è di vero? Qualcosina, ma nulla di definito e certo.

Pretelli e Giulia Salemi, matrimonio e figli possono attendere

La coppia, sbocciata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip 5, ha ribadito in più occasioni di essere affiatatissima e che l’eventualità di programmare il matrimonio non è remota, ma nemmeno imminente. Stesso discorso vale per il capitolo figlio/a: se tutto continuerà a procedere a gonfie vele nella relazione, un bebè sarà la coronazione naturale dell’amore vissuto.

Al momento, però, sia la Salemi sia Pretelli frenano. Di recente, in diversi frangenti, hanno evidenziato di voler prima sistemarsi sotto tutti i punti di vista e poi di pensare a eventuali nozze e figli. Insomma, non c’è alcuna fretta e non c’è assolutamente voglia di correre. Anche perché, per costruire qualcosa di solido, ci vuole tempo: questo il ragionamento dei ‘Prelemi‘.