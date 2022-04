Pretelli, CHI: “Tutta la notte in discoteca con un mora, è una sua ex”

Lo showman pizzicato in discoteca a parlare fitto fitto con una donna che, secondo Chi Magazine, è una sua ex fidanzata

Pierpaolo Pretelli in libera uscita. L’ex gieffino vip, che proprio nella Casa più spiata d’Italia ha conosciuto Giulia Salemi con la quale tuttora è fa coppia, è stato pizzicato da Chi Magazine in discoteca. Una serata lontano dalla sua dolce metà, ma vicino a una mora misteriosa che si sarebbe rivelata poi essere una delle sue ex fidanzate. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha infatti raccontato che l’ex velino di Striscia la Notizia ha trascorso gran parte della serata nel locale a parlare con una sua ex fiamma. Trattasi di Ariadna Romero? pare proprio di no. La rivista non ha rivelato il nome della donna ma ha assicurato che in passato tra lei e Pierpaolo c’è stato del tenero.

Pretelli ha passato “tutta la notte a chiacchierare” con una “mora misteriosa”. “Secondo le nostre fonti”, ha aggiunto il magazine, “la ragazza risulta semplicemente essere un’ex del gieffino con il quale è rimasta in buoni – anzi, ottimi – rapporti”. Opportuno sottolineare che il magazine non ha parlato di atteggiamenti intimi tra Pier e la donna. Insomma, una rimpatriata fortuita tra due persone che si sono volute bene. Tutto qui. Il cuore di Pretelli, a scanso di equivoci, continua a battere all’impazzata in una sola direzione: verso la sua Giulietta.

Pretelli e Giulia Salemi, così hanno sconfitto lo scetticismo dopo il GF Vip

Quando al Grande Fratello Vip 5 Giulia e Pierpaolo si avvicinarono, in pochissimi scommisero sul fatto che la love story sarebbe durata. Anzi serpeggiava la voce che la liaison sarebbe durata giusto il tempo del reality e di qualche ospitata post GF Vip. Altrimenti detto in molti credevano che sia Pier, reduce da un corteggiamento asfissiante a Elisabetta Gregoraci, sia Giulia, che un anno prima aveva avuto un amore “gieffino” con Francesco Monte, avevano architettato la una relazione a tavolino per guadagnare visibilità. E invece…

E invece la coppia è durata e continua a mietere amore ancora oggi. In più frangenti la Salemi e Pretelli hanno evidenziato come il loro legame sia basato su stima e supporto reciproco e su come la relazione abbia aiutato entrambi a crescere sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista umano.