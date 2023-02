Ci sono importantissimi aggiornamenti riguardo alla profonda crisi che nei giorni scorsi ha colpito una delle coppie più amate della tv italiana, quella composta di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Com’è noto, i due hanno vissuto momenti molto difficili di recente, e sarebbero stati a quanto pare ad un passo dal lasciarsi.

Questa sera, in diretta tv di fronte a milioni di telespettatori, Giulia Salemi è finalmente tornata a parlare della questione, dopo aver sfruttato la sua presenza in studio al GF Vip nei giorni scorsi per confermare la crisi. Saranno contenti i più romantici, visto e considerato che nella puntata del Grande Fratello Vip di stasera Giulia Salemi ha rivelato in anteprima che la crisi è definitivamente superata.

A inizio serata, Alfonso Signorini ha chiamato a sé la Salemi, con la speranza di ricevere buone notizie. Il giornalista ha chiesto all’esperta social “Giulia il cuore batte?” ricevendo in tutta risposta “Padre Alfonso ha fatto il suo operato quindi il cuore batte!”. A questo punto, Alfonso Signorini ha urlato, in estasi, “Hanno fatto pace!” e poi, con in sottofondo gli applausi scroscianti del pubblico, si è rivolto alla “Persiana” dicendole: “Dovete stare insieme non stare insieme sarebbe dare un calcio al destino. Siete tutti e due belli, amatevi!”.

Una scena davvero molto toccante, soprattutto per i fan più irriducibili dei “Prelemi”, che però su Twitter sono rimasti senza parole. Sono infatti stati in tanti a chiedersi il motivo per cui Giulia Salemi abbia chiamato Signorini “Padre”, come se fosse veramente un suo genitore o, perché no, un prete! Qui sotto alcuni dei tweet degli utenti che più sono rimasti stupiti da questa frase e che non hanno resistito a fare un po’ di facile ironia.

"Padre Alfonso ha fatto il suo operato, il cuore batte"

"Dovete stare insieme, non farlo significa dare un calcio la destino" IL MULTIVERSO RAGAZZI ESISTE ????????????????????#prelemi — Debora ✨ (@DebraC82) February 20, 2023

Alfonso Signorini ha fatto da paciere a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Il conduttore nei giorni scorsi si è attivato in prima persona per cercare di aiutare i due fidanzati a rimettere insieme i cocci del loro rapporto alla deriva. Il presentatore ha ammesso via social, con un video, di aver invitato Pretelli e Salemi a cena insieme per discutere insieme a loro e per cercare di arrivare ad una quadra.

Nella didascalia del video che aveva pubblicato su Instagram, Signorini aveva rivelato di avere fatto tutto quello che era in suo potere per aiutare i due. Alla fine, evidentemente, i suoi sforzi da paciere hanno sortito il risultato sperato. L’amore ha trionfato!