Crisi dei Prelemi, Alfonso Signorini: “Ce l’ho messa tutta…” (video)

Il conduttore del GF Vip si sta impegnando per far superare la tempesta a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Alfonso Signorini è attivamente impegnato in queste ultime ore a risolvere i problemi sentimentali che attanagliano i suoi due “cocchi” Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. A quanto pare, infatti, il noto conduttore del GF Vip non ha alcuna intenzione di vedere la coppia scoppiare e ha deciso di incontrare i due al ristorante per discutere della questione e trovare, insieme a loro, una possibile quadra.

Non si tratta dei soliti gossip spiccioli, ma bensì di una dichiarazione vera e propria da parte del giornalista e direttore di Chi, che poche ore fa ha condiviso su Instagram di sua sponte un video che parla chiaro. Nella clip condivisa su Instagram è possibile vedere il conduttore seduto ad un tavolo con i due membri della coppia nata al GF Vip, impegnati in una discussione molto importante e delicata.

Alfonso Signorini si mostra nel video particolarmente coinvolto nella conversazione, gesticola in modo evidente e con tono serioso si rivolge a Pierpaolo e Giulia, probabilmente spiegando loro perchè non si dovrebbero lasciare e come risolvere i loro problemi di cuore. Pretelli e Salemi seguono il ragionamento di Signorini con sguardo attento e, in apparenza, con la voglia di rimettersi in gioco e di trovare una soluzione insieme.

“Chi vivrà vedrà …. Io ce l’ho messa tutta” ha scritto Alfonso Signorini come didascalia del video, lasciando intendere di avere comunque provato a venire loro incontro per la risoluzione del problema. A questo punto, però, lui il suo l’ha fatto e starà soltanto a Giulia Salemi e a Pierpaolo Pretelli cercare di capire se i consigli del conduttore possano effettivamente servire per lasciarsi la loro tempesta alle spalle. Qui sotto il video condiviso da Signorini.

Crisi dei Prelemi: il commento di Giulia Salemi e di Pierpaolo Pretelli

Dopo giorni di gossip, Alfonso Signorini si è trovato costretto a chiedere a Giulia Salemi se le notizie circolate online fossero vere o meno. La persiana ha quindi confermato a Signorini, in diretta al GF Vip, che lei e Pierpaolo stanno effettivamente attraversando una crisi. Pretelli, dal canto suo, ieri pomeriggio ha pubblicato un tweet dove ha spiegato di aver voluto parlare di questo periodo così difficile per tenere lontane eventuali fake news dal suo rapporto.