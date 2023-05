Pretelli ormai è “l’ex di Giulia Salemi”: il retroscena di Dagospia

Spunta una nuova segnalazione che non farà di certo felici i fan dei Prelemi, che in questi giorni sono abbastanza preoccupati

Cosa sta succedendo tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? I fan temono che per la coppia sia arrivata la rottura in questi giorni. Si parla, infatti, di crisi e le voci si stanno facendo insistenti. In queste ore, Dagospia ha condiviso un retroscena riguardante il presunto addio per questa coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Ecco cosa si legge:

“Al Borgo delle Perse a Milano Pierpaolo Pretelli, ex signor Salemi, ha spopolato. Fan club in delirio. Si suppone che Pretelli e la sua fidanzata social Giulia Salemi si siano lasciati”

Dunque sembra che Pretelli, il quale si sarebbe recato in questi giorni nel locale di Milano sopracitato, sia ormai riconosciuto come l’ex fidanzato di Giulia Salemi. Sarà davvero così? Dagospia lascia comunque spazio ai dubbi: “È solo una strategia mediatica?”. In assenza di un messaggio ufficiale da parte dei due diretti interessati è difficile dire con certezza cosa sta accadendo tra loro.

Nei mesi scorsi Giulia e Pierpaolo avevano confermato di essere in crisi e lo avevano fatto pubblicamente, con il sostegno di Alfonso Signorini. Proprio quest’ultimo aveva dato una mano alla coppia a ritrovare la serenità dopo il momento difficile. Molti, però, avevano ipotizzato che la loro fosse una strategia mediatica per riportare le luci dei riflettori sulla loro love story.

Da quel momento, in ogni caso, tutto sembrava procedere a gonfie vele. Ora, però, la situazione pare essere di nuovo complicata, anche perché Giulia e Pierpaolo non smentiscono le voci che li vedono in crisi. I sospetti sono nati dopo la vacanza che la coppia ha trascorso negli Stati Uniti. Infatti, i due fidanzati successivamente si sono separati: lei è volata a Cannes per il Festival del Cinema da sola, mentre Pretelli è tornato a Roma.

Oltre questo, nei giorni scorsi, è spuntato fuori un altro curioso retroscena su Pierpaolo e Giulia. Ecco la segnalazione riportata da Il Vicolo delle News, che sta facendo preoccupare i fan dei Prelemi:

“Ieri sera Pierpaolo aveva una serata come deejay in un locale milanese. Giulia è invece andata a cena con i suoi cari amici Martina Hamdy e Matteo Evandro. Quest’ultimo si è poi recato nel locale dove lavorava Pierpaolo per festeggiare il compleanno di un amico. Tra i presenti c’era anche Giacomo Urtis. Nelle storie di quest’ultimo s’intravedono Evandro e Pierpaolo che parlano in maniera concitata, cosa si saranno detti di tanto interessante? Secondo qualcuno lì presente l’argomento era Giulia”

Ed ecco che il gossip si fa sempre più insistente nei confronti di questa coppia del GF Vip. Non resta comunque che attendere un aggiornamento ufficiale da parte della Salemi e Pierpaolo, in modo da avere delle certezze.