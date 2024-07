Ludovica Valli svela sesso bebè: annuncio toccante e unico, perché

Al contrario di quanto aveva annunciato mesi fa, Ludovica Valli ha deciso alla fine di svelare il sesso del suo bebè. Inizialmente, l’influencer aveva dichiarato di non voler organizzare alcun gender reveal o fare annunci riguardo al sesso del suo terzo figlio o figlia, poiché né lei né il compagno Gianmaria Di Gregorio apprezzano questo tipo di eventi. Inoltre, hanno chiarito di non avere preferenze e di essere semplicemente contenti di accogliere un nuovo membro nella loro famiglia. Tuttavia, sebbene non abbiano fatto nessuna grande festa, poco fa la Valli ha pubblicato un video in cui ha rivelato che lei e il fidanzato avranno un’altra femminuccia.

Questa è la seconda bambina per Ludovica, che nel 2021 ha partorito la sua prima figlia, Anastasia. Nel 2023, invece, è arrivato il piccolo Otto Edoardo. L’ex tronista desiderava tanto un terzo bebè e, circa un anno dopo la nascita del bambino, ha annunciato di essere nuovamente incinta. Nel post condiviso dalla Valli, sono proprio i suoi figli a rivelare il sesso della loro sorellina. Nel video, Anastasia accarezza il pancione della mamma e invita il fratellino a sentire insieme a lei i movimenti della loro nuova sorella. Alla fine, la piccola bacia la pancia della mamma, mentre in sottofondo si sente anche la voce del papà.

Un momento particolarmente toccante, che ha commosso tutti i followers della sorella minore delle Valli. Il post è stato infatti invaso da commenti di utenti commossi, nonché di messaggi di congratulazioni. In particolare, i seguaci di Ludovica hanno apprezzato la sua decisione di non fare nessun baby shower sfarzoso, così come sono soliti fare tutti gli influencer. Tra l’altro, queste feste sono solitamente organizzate grazie all’aiuto di sponsorizzazioni e ADV.

Per questo motivo, gli utenti dei social hanno trovato molto rinfrescante vedere un annuncio semplice, privo di ostentazioni e pubblicità. In un momento in cui il popolo del web è sempre più intollerante verso gli influencer, la decisione di Ludovica è stata probabilmente la più saggia.

Ludovica Valli annuncia il sesso del bebè: la reazione delle sorelle

Al momento, le sorelle di Ludovica, Eleonora e Beatrice, non hanno ancora messo like o commentato il video della loro sorella minore. È noto che Ludovica non abbia un buon rapporto con le sorelle maggiori e ci sono stati vari scontri pubblici tra di loro. Di conseguenza, il gossip tiene sempre d’occhio le loro interazioni, specialmente tra Beatrice e Ludovica e la mancanza di un like o di un commento su un annuncio così importante probabilmente farà parlare. Ad ogni modo, potrebbe anche essere che Beatrice ed Eleonora non abbiano ancora visto il video, che è stato pubblicato solo poche ore fa da Ludovica.