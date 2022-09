Aurora Ramazzotti è incinta: fine della telenovela ‘gravidanza sì, gravidanza no’. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha confermato la dolce attesa con un video pubblicato su Instagram.

Costantino Vitagliano, mitologico tronista delle prime edizioni di Uomini e Donne, ha raccontato la sua parabola nel mondo dello spettacolo. “Fatturavo 1 milione di euro l’anno, ma quel mondo ora non c’è più”, ha spiegato, aggiungendo che oggi conduce una vita tranquilla senza rimpianti.

Daniela Martani ha raccontato che dopo la sua esperienza a L’Isola dei Famosi non ha più avuto il ciclo mestruale e che non potrà avere figli. La confessione l’ha affidata a un post fiume pubblicato su Facebook.

Selvaggia Roma ha perso il bimbo che portava in grembo. L’ex volto di Temptation Island e del Grande Fratello Vip ha annunciato la triste notizia attraverso una Story Instagram.

Vicenda tanto surreale quanto delicata quella che vede protagoniste Silvia Slitti, moglie di Pazzini, e Ambra Angiolini. La prima ha raccontato di aver affittato casa sua alla conduttrice: questa, ora, non se ne vorrebbe andare. La questione è finita in mano agli avvocati e non promette bene.

Addio a Manuel Vallicella: l’ex tronista di Uomini e Donne si è tolto la vita a soli 35 anni.

Giorgio Mastrota si è risposato con l’amata compagna Floribeth: cerimonia civile e poi tutti in agriturismo a mangiare, a Bormio, dove da tempo vive il re delle televendite assieme alla sua famiglia. Non presente al matrimonio Natalia Estrada, ex moglie di Mastrota che ha comunque assicurato che con l’iberica è in buoni rapporti.

Guendalina Tavassi, al processo che vede coinvolto il suo ex marito, ha confessato di essere stata picchiata da lui con una mazza da baseball, di essere stata tradita e che l’uomo le ha rotto il naso con un mazzo di chiavi.

Che succede a Giulia Salemi? L’influencer, arruolata come specialista dei social durante le dirette del GF Vip 7, è apparsa assai dimagrita rispetto a qualche mese fa. Nessuna dolce attesa in vista, per il momento.

Lo speciale di Canale Cinque sui funerali della regina Elisabetta II è stato affidato a Silvia Toffanin che ha fatto incetta di critiche nonostante se la sia cavata alla conduzione. Chissà perché in tanti ce l’hanno con lei…