Daniela Martani, con un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook personale, ha deciso di raccontare a tutti i suoi sostenitori una vicenda personale che l’ha colpita nel profondo. Infatti, l’ex hostess di Alitalia ha svelato che sta vivendo un momento molto difficile per una brutta notizia ricevuta.

L’ex gieffina ha partecipato nel 2021 all’Isola dei Famosi e, dal suo rientro in Italia, ha sofferto di un’importante problema di salute. Infatti nel suo sfogo social, Daniela ha raccontato che, dopo l’esperienza in Honduras, il suo ciclo mestruale è del tutto scomparso. Una vicenda che l’ha preoccupata, dapprima, solo in parte, visto che ha pensato si trattasse di una normale disfunzione del suo organismo dopo un’avventura così faticosa e debilitante.

Ciononostante l’ex hostess ha deciso di approfondire la sua situazione sanitaria con dei controlli approfonditi e, purtroppo, ha ricevuto una brutta notizia. Daniela ha confessato nel suo lungo post di aver scoperto il motivo dell’assenza del suo ciclo mestruale.

Sfortunatamente, la Martani non potrà più avere figli. La drammatica notizia, arrivata circa un anno e mezzo fa, ha sconvolto l’ex naufraga che ha confessato di stare ancora provando a riprendersi dallo shock. La Martani ha raccontato di non aver mai desiderato dei figli a tutti costi, ma di aver sempre pensato ad aspettare l’uomo giusto per averli. In ogni caso si è sempre immaginata come mamma e, adesso, invece, deve affrontare la certezza che non potrà mai provare le gioie della maternità.

L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ne ha approfittato anche per denunciare quella che, a suo parere, è una vera e propria ingiustizia sociale. Secondo la Martani, infatti, è del tutto sbagliato che in Italia non ci sia la possibilità di adozioni monoparentali. Un divieto che, di fatto, le toglie un’altra possibilità di diventare madre.

Per Daniela la perdita della possibilità di diventare mamma è un dolore profondo, che non sta riuscendo a gestire con facilità. Infine, ha ricordato la sua infanzia, in cui è stata costretta a mostrarsi forte e a indossare una corazza.