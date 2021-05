By

Dopo l’avventura in Honduras l’ex naufraga ha deciso di passare alle vie legali contro la nota giornalista e opinionista tv

Daniela Martani ha denunciato Selvaggia Lucarelli. È stata la stessa ex hostess di Alitalia ad annunciarlo in una lunga intervista rilasciata al settimanale Vero. La partecipazione della 48enne all’Isola dei Famosi 2021 è stata parecchio contestata e Selvaggia ha duramente criticato la Martani. Un attacco che non è andato proprio giù a Daniela, che è passata alle vie legali.

Daniela Martani ha spiegato che sul suo conto sono uscite notizie false che hanno condizionato il pubblico. Tra le tante la sua posizione di no vax. Daniela ha invece chiarito di non essere mai stata contro i vaccini bensì favorevole alla libertà di scelta.

Daniela Martani si è così sfogata:

“Ho ricevuto un attacco da Selvaggia Lucarelli che ha condizionato gli altri giornalisti. Le polemiche sul mio conto hanno influenzato sicuramente il mio percorso. Mi hanno votato solo per questo motivo, altrimenti posso dire di aver fatto una buona Isola. Ho denunciato Selvaggia per diffamazione”

Ma cosa aveva dichiarato Selvaggia Lucarelli su Daniela Martani? La nota giornalista e opinionista tv ha usato parole forti nei confronti dell’ex concorrente del Grande Fratello, tuonando contro Mediaset che l’ha scelta per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi:

“A Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone. Ripeto, vergogna”

Nel corso della sua partecipazione al programma di Ilary Blasi Daniela Martani è stata criticata anche dall’opinionista Elettra Lamborghini, che si è detta contenta che la naufraga sia stata eliminata dal gioco. Un giudizio severo che Daniela non ha ben compreso visto che a suo dire ha scoperchiato fin da subito la verità sui personaggi scomodi.

Per l’ennesima volta la Martani ha tirato in ballo Gilles Rocca, tra i protagonisti indiscussi dell’Isola dei Famosi 2021. Daniela ha puntualizzato di aver subito inquadrato l’attore e fonico e di aver smascherato il famoso branco composto proprio da Gilles, Francesca Lodo, Awed e Valentina Persia.

Nell’intervista rilasciata a Vero Daniela Martani ha ammesso di essere pentita di aver abbandonato l’Isola dei Famosi. La naufraga vegana non ha scelto di restare sull’ultima spiaggia dopo che il pubblico l’ha eliminata. Daniela ha deciso di non rimanere perché si sentiva molto affaticata ma col senno di poi si è pentita di non averci almeno provato.

Nonostante l’epilogo Daniela Martani è contenta di aver partecipato alla trasmissione di Canale 5. Dall’altra parte del mondo ha provato a smussare il suo carattere e ha trovato una stabilità e una tranquillità che in un certo senso l’hanno rigenerata.