Isola 2021, Daniela Martani no-vax naufraga. Lucarelli: “Vergogna”

Pioggia di polemiche dopo la conferma di Daniela Martani a L’Isola dei Famosi. La no-vax sarà, infatti, una dei concorrenti di Ilary Blasi e questo sta facendo infuriare non pochi. Nota per le sue posizioni animaliste e per essersi definita ecosessuale, l’ex concorrente della versione classica del Grande Fratello è uscita su tutti i giornali per alcune posizioni anche no-mask. A scagliarsi contro questa decisione di arruolare nel cast della quindicesima edizione del reality l’opinionista dei talk di Barbara d’Urso è stata Selvaggia Lucarelli. La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle ha tuonato contro i Vertici di Cologno:

“A Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone. Ripeto, vergogna”

L’estate scorsa bloccò un traghetto in Sardegna perché si rifiutò di indossare la mascherina in auto al momento dell’imbarco. A quel punto venne fermata dai dai marittimi della compagnia di navigazione, che le negarono l’imbarco. Oltre a questo, a metà del 2020 fu licenziata da una emittente radiofonica importante a livello nazionale presso cui lavorava. La decisione del network di non rinnovarle il contratto sarebbe stata presa a seguito delle sue esternazioni e le sue prese di posizione sulla questione del Coronavirus non conformi alla realtà dei fatti e all’evidenze.

Secondo la sua posizione, il rinnovo non ci sarebbe stato in considerazione di opinioni e prese di posizioni esternate nella sua vita privata che non sarebbero state al servizio o al soldo delle linee editoriali di nessuna emittente pubblica o privata che sia.

Daniela Martani no-vax a L’Isola dei Famosi: la replica a Selvaggia Lucarelli

Dopo le accuse di Selvaggia Lucarelli, Daniela Martani ha replicato sostenendo di non essere mai stata negazionista. Come dichiarato da lei su Twitter, i virus esistono e sono tutti di origine zoonotica:

“Quando imparerete a lasciare in pace gli animali forse non saremo più costretti a vivere queste situazioni folli causate solo dai nostri comportamenti irrispettosi verso la natura”

Inizio difficile per Ilary Blasi che debutterà alla guida del reality lunedì 15 marzo prossimo in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione. Oltre a dovere fare i conti con le polemiche che hanno investito la naufraga Daniela Martani, dovrà affrontare un’altra situazione. Akash Kumar ha annunciato di volersi ritirare dopo aver litigato con gli autori per il montaggio della clip di presentazione.