Isola dei Famosi, Akash Kumar pronto al ritiro: “Ho litigato con autori”

Il modello occhi di ghiaccio ha annunciato di non volere più partire per l’Honduras dopo dei disguidi per il montaggio della sua clip di presentazione. Ilary Blasi perde un concorrente?

Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021 è stato ufficializzato al completo dalla produzione. Ilary Blasi torna alla conduzione di un reality dopo aver condotto dal 2016 al 2018 Grande Fratello Vip. Quasi due anni di fermo televisivo, anche se è stata padrona di casa di Balalaika, del Summer Festival e di Eurogames nel 2019. Il debutto nelle vesti di nuova conduttrice dell’Isola, dopo Alessia Marcuzzi, è previsto per lunedì 15 marzo in prima serata su Canale 5. Attesissimo, quindi, questo ritorno sul piccolo schermo della moglie di Francesco Totti, anche se deve fare i conti con un naufrago che ha annunciato di ritirarsi.

Akash Kumar si è sfogato in una diretta Instagram con Luca Vismara e Marina La Rosa. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle, il talent di ballo di Milly Carlucci, ha rivelato di avere litigato con gli autori e quindi di non volere più partire per l’Honduras. Davvero si ritirerà prima dell’inizio della prossima edizione? In tanti adesso si stanno chiedendo il motivo per cui Akash è pronto ad annunciare il suo ritiro da L’Isola dei Famosi. Secondo quanto svelato dal ragazzo con gli occhi di ghiaccio, ci sarebbero state diverse vedute per quanto riguarda la sua clip di presentazione:

““Io è da quando ho sei anni che lavoro con la mia immagine, nella clip ci sta un pelo di ‘bello, modello di Armani‘, ma facciamo un po’ meno. La gente si è rotta il c***o, lo sa già!”

Il reality show, quindi, perderebbe uno dei concorrenti ancora prima dell’inizio. il modello ha dichiarato, inoltre, di essere intenzionato di pagare la penale. Per il montaggio della clip avrebbe chiesto di mettere metà cose che gli autori sarebbero intenzionati a includere nel filmato e metà cose sue “altrimenti chiamo l’avvocato. Tutta la clip è su me che faccio il modello, parliamo anche di altro?”

Oltre ad essere un modello, Akash ha studiato recitazione e sogna di diventare attore. La sua prima campagna pubblicitaria l’ha realizzata all’età di sei anni. Ha sfilato per importanti marchi italiani, ma ha anche calcato le più importanti passerelle internazionali. Si arriverà a un compromesso o davvero la produzione si lascerà scappare il ragazzo?

I concorrenti annunciati diventeranno quindici o nel caso ci sarà un sostituto? Kumar sembra essere davvero deciso a rinunciarvi assumendosi le responsabilità di tutto quello che comporta dare forfait a un programma televisivo dopo aver firmato un contratto.