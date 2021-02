Isola dei Famosi, cast completo: ufficializzati i 16 naufraghi, ecco chi sono

Ilary Blasi aveva parlato di 16 naufraghi per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Quei 16 naufraghi ora hanno un nome e un cognome. Nelle scorse ore i canali social del reality show hanno ufficializzato il cast completo che sbarcherà in Honduras. Chiuse anche le trattative per le opinioniste e per l’inviato del programma. A fare da ‘ponte’ tra L’Isola e lo studio della trasmissione, che sarà guidato dalla moglie di Francesco Totti, sarà l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino. A commentare le dinamiche che si svilupperanno oltreoceano ci saranno invece Elettra Miura Lamborghini e Iva Zanicchi. Non resta che andare a scoprire i 16 naufraghi che si cimenteranno nel gioco.

Isola dei Famosi 2021, il cast ufficiale e completo: presentati i 16 ‘naufraghi’

Awed, youtuber e comico italiano

Vera Gemma, attrice e figlia di Giuliano Gemma

Brando Giorgi, attore

Drusilla Gucci, giovane discendente della famosa casa di moda

Francesca Lodo, showgirl

Angela Melillo, showgirl

Gilles Rocca, vincitore dell’edizione 2020 di Ballando con le stelle

Paul Gascoigne, ex calciatore inglese

Beppe Braida, conduttore

Valentina Persia, la ‘barzellettiera’ de La Sai l’ultima

Akash Kumar, modello

Elisa Isoardi, conduttrice

Visconte Guglielmotti

Roberto Ciufoli, comico

Daniela Martani, animalista e conduttrice radiofonica

Carolina Stramare, Miss Italia 2019

Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, e Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, non fanno parte del cast, a differenza di quanto annunciato da diverse agenzie di stampa nei giorni scorsi. Fuori anche Giovanni Ciacci e Amedeo Goria che non hanno superato lo scoglio delle visite mediche.

Isola dei Famosi, quando inizia: dopo vari slittamenti ecco la data ufficiale

Il reality show inizierà lunedì 15 marzo. Nei giorni scorsi diversi siti e testate giornalistiche hanno fatto trapelare diverse date in merito al decollo del programma. A mettere fine al totodata ci ha pensato Ilari Blasi, che nella giornata di ieri, attraverso un video Instagram, ha ufficializzato che la trasmissione aprirà i battenti a metà mese. Molta l’attesa per il ritorno in tv della moglie di Totti che manca dal piccolo schermo da diversi mesi.