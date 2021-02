Elisa Isoardi all’Isola, Giovanni Ciacci tuona: “Gliel’avrei fatta pagare”

Tra i tanti nomi che rimbalzavano come futuri naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi era spuntato anche quello di Giovanni Ciacci. L’ex volto di Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe su Tv8, è stato escluso dalla produzione a causa delle conseguenze del Covid-19. Alla fine dello scorso anno, il costumista aveva contratto il virus. La malattia non si era manifesta in forma aggressiva e per tutto il periodo di isolamento è stato perlopiù asintomatico. Dopo essersi sottoposto alle visite mediche, prima di partire alla volta dell’Honduras, ha scoperto che il Coronavirus ha danneggiato i suoi polmoni.

In particolare, è venuto a conoscenza di avere una fibrosi polmonare, una minore capacità respiratoria, scarsa forza dei muscoli respiratori e delle brutte cicatrici sui polmoni. A testimoniarlo è stato proprio lui in una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque. Intervistato dal settimanale Nuovo, il popolare stylist ha svelato di esserci rimasto male per essere stato escluso da L’Isola dei Famosi. Tra le altre cose, ha lanciato una frecciata a Elisa Isoardi per aver fatto coppia con Raimondo Todaro nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. In particolare ha ammesso:

“Non so se ci avrei legato. Lei ha danzato con Raimondo che l’anno prima a Ballando era in coppia con me. Sono un po’ geloso e credo che gliel’avrei fatta pagare”

Dalle critiche, Giovanni Ciacci non ha risparmiato neanche Akash Kumar. Il modello ha avuto la ribalta televisiva grazie al talent di ballo di Milly Carlucci, nonostante le precedenti esperienze a Temptation Island e a Ciao Darwin. L’opinionista di Barbara d’Urso ha rivelato di ritenere la sua presenza a L’Isola dei Famosi (la cui data di partenza è stata posticipata) del tutto inutile.

Giovanni Ciacci fuori da L’Isola dei Famosi. Il ritorno a Ogni Mattina di Adriana Volpe

Aveva lasciato Ogni Mattina per L’Isola dei Famosi, ma dopo l’esclusione Giovanni Ciacci tornerà nel salotto di Adriana Volpe. Il volto televisivo ha fatto sapere che per il momento lo rivedremo dal 1° al 5 marzo prossimo con le pagelle dedicate alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo.

I suoi interventi non si limiteranno soltanto ad esprimere giudizi, ma anche per commentare tutte le dinamiche della kermesse musicale di Rai 1.